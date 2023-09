Tele, litografie, stampe, multipli, libri d’artista e molto altro saranno battuti all’incanto questo giovedì, partendo da una base d’asta che non supera mai i € 3000. U-3 Under 3k Euros, l’appuntamento d’arte moderna e contemporanea di Art-Rite dedicato ai giovani collezionisti, torna nella sede milanese di via Ventura il 14 settembre. Nato con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio e giovane, il format proposto da Art-Rite vuole rendere accessibile l’acquisto di opere d’arte anche a collezionisti alle prime armi; infatti alcuni dei lotti presentati in asta partiranno da un prezzo di base di € 10 proprio per dare la possibilità a tutti di fare la loro offerta.

Come dicevamo ci saranno occasioni imperdibili per coloro i quali volessero iniziare a farsi strada nel collezionismo d’arte: le opere proposte in asta, dalle serigrafie di Sol Le Witt (Twelve forms derived from a cube, base d’asta € 1200) e di Arman (Wrenches Accumulation, base d’asta € 100) alle foto di Luigi Ghirri e di Max Peef, fino a una litografia di Mitoraj proveniente da una collezione privata lucchese, potrebbero essere degli ottimi affari per un collezionista alle prime armi. Presenti in asta anche tre banconote da due dollari firmate da Andy Warhol, offerte all’incanto a partire da un prezzo base di € 200, e due banconote, una da 10 franchi e una da 10.000 lire, autografate da Joseph Beuyes, che verranno invece battute partendo da una base d’asta di € 350.

In vendita anche il catalogo realizzato in occasione della mostra Die Soziale Plastik di Joseph Beuyes tenutasi presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli nel 1987. Non solo. Di grande interesse per chi predilige i libri d’artista, sarà sicuramente Fibonacci 1202 Mario Merz 1970, il primo libro d’artista realizzato da Mario Merz (base d’asta €400 – €800) dedicato agli studi sulla serie numerica di Fibonacci, uno dei suoi soggetti più cari. Sempre per gli amanti dell’arte povera saranno messi all’asta tre esemplari dalla serie Brunello di Piero Gilardi, sculture del 1989, in poliuretano dipinto e applicazioni, realizzate in tiratura limitata di 100 esemplari e che partiranno da un prezzo base di € 500 l’una.

Ma saranno naturalmente i pezzi unici ad attirare l’attenzione del pubblico; vediamo infatti come le opere su tela abbiano tutte, o quasi, conquistato le posizioni più ambite nella classifica dei potenziali top lot di questa vendita milanese. Le grandi teste, olio su tela del 1968 di Virgilio Guidi, proveniente dalla Galleria San Carlo a Milano, partirà da una base d’asta di € 1200. Un altro olio su tela, l’astratto Senza Titolo, di Riccardo Licata, 60 x 91,6 cm, secondo gli esperti in-house raggiungerà quota € 2000-3000, partendo da una base d’asta di € 1800. Altro top lot protagonista dell’acceso pomeriggio sarà Composizione Astratta di Afro Basaldella, una tecnica mista su carta di 6,9 x 9,4 cm la cui stima massima si aggira intorno ai € 3500. Proveniente da una collezione privata milanese, l’opera, una delle più piccole offerte in asta, è accompagnata dall’autentica su fotografia a cura dell’Archivio Afro. Di dimensioni simili è un altro lotto interessante: uno scarabocchio di Salvo, bozza autografa di un paesaggio, realizzata su un pezzo di carta a quadretti 13,5 x11,5 cm, viene stimata dagli esperti circa € 1000. Ma ce n’è davvero per tutti i gusti.

Passando a lotti di artisti più “contemporanei” vediamo un Paintroller Rat di Banksy; aerosol e stencil su cartone realizzato in tiratura limitata di 50 esemplari, in occasione di Dismaland, il distopico parco giochi ricreato dal writer inglese nel 2015 presso l’ex stabilimento balneare inglese Tropicana, verrà offerto all’incanto partendo da un prezzo base di € 700. Gli ultimi lotti a passare sotto il martello di Art-Rite saranno invece 3 felpe e 4 magliette Levi’s X Damien Hirst che partiranno da una base d’asta rispettivamente di € 400 per le felpe e € 80 per le t-shirt.

Come per la scorsa edizione, l’asta si svolgerà a porte chiuse e il pubblico potrà partecipare online, al telefono e tramite offerta scritta. L’appuntamento con U-3 Under 3k Euros, l’arte moderna e contemporanea per tutti di Art-Rite, è fissato per le 16.00 di giovedì 14 settembre 2023.