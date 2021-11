Golden Moments: in arrivo il collezionismo NFT firmato Disney

«Se puoi sognarlo, puoi farlo». Oggi, nel mondo liquido e digitale degli NFT, il famoso slogan della Walt Disney Company sembra diventare realtà per gli amanti della crypto. Dopo la Marvel e DC Comics, anche la Disney entrerà nel mondo NFT, mettendo in vendita i Golden Moments sulla piattaforma di VeVe Digital Collectibles marketplace.

Il lancio è previsto per il giorno 7 novembre 2021, in occasione del primo Disney+ Day annuale, e si concluderà il 12 dello stesso mese. Collezionisti e appassionati ‘disneyani’ potranno non solo acquistare, ma anche interagire con i propri ‘collezionabili’ che assumeranno forme e sembianze di statue dorate ispirate ai personaggi e ai momenti più iconici della Disney, oltre che delle produzioni Marvel, Pixar e Star Wars.

Il giorno del lancio sul marketplace, i Golden Moments saranno affiancati anche da items Ultra Rare che i creatori non hanno ancora rivelato. I fan avranno diritto a un abbonamento gratuito a Disney+ di 3 mesi per chi acquisterà un Golden Moment e di 12 mesi per chi si aggiudicherà un Ultra Rare.

«Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente e il sogno realtà diverrà» cantava Maria Cristina Brancucci prestando la voce a Cenerentola. Oggi quel sogno sembrerà molto più reale e tangibile per amanti e appassionati della Disney e chissà che la compagnia californiana non ci riservi altre sorprese in futuro!