Gonnelli Casa d’Aste: dove trovare libri preziosi e rari

Tornano i libri e i manoscritti di Gonnelli Casa d’Aste, vanno in vendita a Firenze il 6 e il 7 marzo. La lista si fa lunga – circa 600 lotti! – e passerà al vaglio nella sede di via Fra’ Giovanni Angelico, tra rarità e vere chicche attraverso i secoli. Come il lotto 444: un trattato di Domenico Maria Manni, che attribuisce l’invenzione degli «occhiali da naso» al fiorentino Salvino Armati (base d’asta € 320), con tanti saluti alla città di Pisa che ne rivendicava il primato. O ancora una lettera autografa di Giovanni Vespucci, cugino di Amerigo e assistente di Niccolò Machiavelli, inviata nel pieno Rinascimento a Messer Niccolò Michelozzi, è datata 15 ottobre 1515 (base d’asta € 1000). «Messer Niccolo mio patrone et patre», queste le prime parole. «Degneretevi far dare lanclusa a mia mogliera et a voi mi raccomando mille volte». Ce n’è per tutti i gusti, per tutti gli interessi, per tutte le tasche: un Libro d’ore miniato del XV secolo al lotto 39, destinato alla preghiera e alla devozione privata (base d’asta € 2400), Il fu Mattia Pascal di Pirandello del 1904 (lotto 123, base d’asta € 550), la prima edizione in volgare del De re militari di Roberto Valturio, quattrocentesca, tra litografie di accampamenti, armi e catapulte, nella traduzione di Paolo Ramusio (base d’asta: € 13.000).

Ci sono anche 5 battute su 3 pentagrammi relative al finale dell’Aida, «O terra, addio; addio valle di pianti», con tanto di firma autografa di Giuseppe Verdi (lotto 59, base d’asta 3.500 €). E così Zang Tumb Tuuum, il primo libro parolibero di Filippo Tommaso Marinetti, da molti ritenuto il primo libro d’artista tout court del Novecento. Al lotto 149, «uno tra i libri fotografici più interessanti stampati in Italia negli anni Settanta»: è Immagini del no, il n. 11 della collana fotografica “Occhio Magico”, curato da Vanni Scheiwiller e pubblicato all’indomani della vittoria del no al referendum sull’abrogazione della legge sul divorzio del 1974; raccoglie, attraverso le fotografie di Anna Candiani e Paola Mattioli, alcune delle battaglie più significative del movimento femminista e delle manifestazioni di protesta nell’Italia degli anni ’70. Da Gonnelli, a Firenze, passerà di mano con una base d’asta di € 100.

Ultimi highlights da tenere d’occhio, in attesa della vendita finale. Tra i lotti più preziosi, troviamo il libro d’artista realizzato per il quarto centenario della pubblicazione del Don Chisciotte, un in-folio di Mimmo Paladino del 2005. Contiene 21 incisioni all’acquaforte e acquatinta, 14 incisioni all’acquaforte acquatinta e collage, 7 acqueforti, 3 collage e 15 impressioni tipografiche dell’artista, protette da velina. Base d’asta: € 1800. E restiamo in tema di livres d’artistes: 10 le splendide litografie originali di Emilio Vedova dedicate alla Spagna, realizzate dopo il lungo viaggio con la moglie Annabianca attraverso la Penisola Iberica. Il prezzo, qui, parte da € 1000. L’appuntamento è la prossima settimana a Firenze, con Libri, Autografi e Manoscritti di Gonnelli Casa d’Aste.