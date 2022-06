Gucci lancia una nuova collezione di NFT. E la mette all’asta

Una collezione unica – inalterabile, insostituibile, non fungibile – per ripercorrere il primo secolo di un imprescindibile brand di moda. Una raccolta di oggetti caleidoscopici che rievocano, decennio dopo decennio, tutte le peculiarità del marchio della doppia G. Già lo scorso anno, Gucci entrava in corsa nell’universo della crypto arte e metteva in vendita con Christie’s il suo primo NFT – un’opera ispirata dal fashion film Gucci Aria co-diretto da Alessandro Michele e dalla regista Floria Sigismondi (risultato: $ 25mila). Adesso, mesi di mode ed evoluzioni dopo, e grazie alla collaborazione di SuperRare, i fan della maison possono acquistare all’asta una raccolta di beni decisamente eccentrici, quasi assaggi del futuro. Parola d’ordine: Non-Fungible Token. Gli autori: 29 cryptoartisti come Alex Trochut, Alexis Christodoulou, Alien Queen, Aliendope e Kris Andrew Small. I prezzi: espressi nella criptovaluta Ethereum, ovviamente. Il mezzo: la piattaforma online Vault, lanciata nel 2021 dal direttore creativo Alessandro Michele.

«Ci siamo rivolti a SuperRare sapendo di poter fare affidamento sul nostro reciproco sforzo per amplificare la visione di questo gruppo multiforme di artisti», dichiara Nicolas Oudinot, CEO di Gucci Vault. «Siamo rimasti affascinati dalla capacità di SuperRare di fornire agli artisti una piattaforma per mostrare il loro lavoro in un modo innovativo, costruito su un senso di comunità e che migliora le interazioni e la decentralizzazione come strumenti chiave per supportare sia gli artisti che i collezionisti».

Qualche pezzo di punta della collezione. A partire da Metal Boot GG di Aliina Kauranne, uno «stivale platform ispirato al retrofuturismo brillante e alle nostalgiche lampade di lava degli anni ’90», racconta la sua autrice. Ma anche Inizio giugno di Darta Katrina, che spiega: «La mia idea era che sembrasse una cornice sospinta dal vento bloccata in un secondo non rintracciabile, forse come una congiunzione onirica del passato, presente e futuro di Gucci». Dove trovarli? Direttamente su Vault (qui), prima in mostra (The Next 100 Years of Gucci) e poi in una serie di tre aste che si svolgeranno quest’estate (23 giugno–1 luglio, 7–15 luglio, 21–29 luglio). Stay tuned.