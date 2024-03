Hong Kong, da Phillips trionfano i diamanti colorati e i gioielli vintage

È una regola non scritta: i super gioielli si vendono tra Ginevra e Hong Kong. Vedi la collezione di Heidi Horten, che nel 2023 ha totalizzato $ 156 milioni, sorpassando i preziosi di Elizabeth Taylor come collezione più costosa di sempre (Christie’s Ginevra); vedi quel diamante rosa, il Williamson Pink Star da 11,15 carati che da solo, nel 2022, trovava casa per quasi $ 58 milioni (Sotheby’s Hong Kong). Adesso una nuova conferma: Phillips ha appena realizzato $ 4 milioni con The Hong Kong Jewels Auction, con cifre record per i diamanti colorati e i pezzi vintage.

Il momento è strategico: sono i giorni di Art Basel Hong Kong, ci sono i collezionisti di tutto il mondo a invadere la metropoli; il biennio 2022-2023, in generale, ha totalizzato risultati record per segmento Luxury, negli ambiti più disparati, dai vini alle borse Hermés, fino agli orologi; la rarità dei lotti offerti da Phillips ha fatto il resto, a partire da un anello con diamante e diamante «Fancy Vivid Yellow» da 15,51 carati, che da solo ha raccolto oltre $ 1 milione. E così anche una splendida collana di turchesi e diamanti di Van Cleef & Arpels, del 1985 circa, che ha trovato un nuovo proprietario per $ 584.302 (ben oltre la stima di $ 110.000-150.000).

Parlano Benoît Repellin, Worldwide Head of Jewellery, e Louisa Chan, Head of Sale, Hong Kong, Phillips Jewels: «Il totale della vendite della nostra asta di primavera a Hong Kong è aumentato del 20% rispetto alla stagione precedente, dimostrando il continuo interesse per i gioielli rari, in tutti i settori, a livello globale. I diamanti fancy colorati hanno dominato la vendita, guidata da un diamante fancy giallo vivo rotondo taglio brillante pari a 15,51 carati, in testa all’asta, realizzando $ 1,13 milioni».

Poi una parentesi sul vintage: «Anche i pezzi vintage», confermano gli esperti, «hanno ottenuto buoni risultati: la collana di diamanti turchesi di Van Cleef & Arpels, insieme a un certificato di autenticità della Maison, è stata aggiudicata per 584.302 milioni di dollari, superando di quasi quattro volte la stima massima pre-vendita. Abbiamo inoltre riscontrato una notevole domanda per i più rari rubini, smeraldi e zaffiri birmani. Attendiamo con impazienza la prossima The Geneva Jewels Auction del 13 maggio e, in aprile, non vediamo l’ora di accogliere i collezionisti asiatici alle nostre anteprime di Taipei e Singapore».

Altri lotti d’eccezione: un anello con diamante «Fancy Intense Orangy Pink» da 2,65 carati ($ 373.304), un bracciale di rubini e diamanti, rubini, per un peso complessivo di circa 24,59 carati ($ 194.767), una coppia di ciondoli Harry Winston con smeraldo e diamante, per un peso complessivo di circa 10,05 carati ($ 121.730).