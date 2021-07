I cimeli della Disney vanno all’asta da Potter&Potter

La casa d’aste americana Potter&Potter Auctions mette in vendita i memorabilia del mondo Disney, una carrellata di oggetti, bozzetti e poster che ripercorrono il sogno di un imprenditore visionario. «Prendi una buona idea e tienila viva. Inseguila, e lavoraci fino a quando non funziona bene»: ed ecco che a sfilare sul catalogo dell’asta del prossimo 30 luglio sono i frutti di quelle “buone idee” sviluppate decennio dopo decennio, fino al tempo presente.

Ci sono i cimeli della Casa Stregata, l’attrazione ideata nel 1951 dall’artista Harper Goff ai tempi in cui la Disney progettò un modesto parco – poi trasformato in Disneyland – per accogliere i fan (il ritratto di Constance Hatchaway, in particolare, è stimato $ 50.000 – $ 80.000); c’è Ratty, un veicolo blu del 1971 che accompagnava i visitatori attraverso l’iconica Mr. Toad’s Wild Ride (stima: $ 40.000 – $ 60.000); e incontriamo ancora Pinocchio, Geppetto e Figaro, le sculture in legno che allestivano una vetrina di Main Street durante le festività natalizie del 1968 (stima: $ 10.000 – $ 20.000).

Tra le offerte più emblematiche del catalogo, decine di poster che testimoniano a tinte accese le evoluzioni della fantasia Disney, a partire da Visit the Wonderful World of Alice in Wonderland, Disneyland 1958 (stima: $6.000-$8.000), Haunted Mansion / New Orleans Square, Walt Disney Productions 1969 (stima: $10.000-$15.000), fino a Mad Tea Party Dumbo Carousel / Fantasyland 1955 (stima: $4.000-$6.000). «I colori vivaci e i design audaci catturano davvero un’era di meraviglia e stupore che incarna l’etica Disney», ha dichiarato a “Orlando Weekly” Gabe Fajuri, il presidente della casa d’aste.

Quali, dunque, le aspettative della vendita? «Dopo i buoni risultati della nostra precedente asta dedicata al mondo Disney», prosegue il presidente di Potter&Potter, «attendevamo con ansia l’offerta di quest’anno, così come i nostri offerenti. I veicoli originali, le insegne e i costumi usati nei parchi sono sempre popolari, sono stupito di quanti collezionisti ci siano e di quanto siano entusiasti di questi cimeli. Mi aspetto che ci sarà una notevole concorrenza per le rarità in questa asta il giorno della vendita, sia di persona che online».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Potter & Potter Auctions, Inc. (@potterauctions)