Il 2019 secondo Sotheby’s. Tra record e followers

“Il nostro 275 ° anniversario ha segnato un anno eccezionale per Sotheby’s, con vendite record tra categorie e aree geografiche. Le oltre 100 aste che abbiamo tenuto negli ultimi due mesi ha prodotto risultati particolarmente eccezionali che ci hanno aiutato a terminare il 2019 su una quota molto alta. Quell’energia e attenzione ci porteranno nel 2020, che già promette di essere un anno eccitante” .

Questo il riassunto del 2019 secondo il CEO di Sotheby’s Charles Stewart, che ha commentato così i risultati annuali: Sotheby’s ha concluso le aste del 2019 questa settimana, raggiungendo vendite per 4,8 miliardi complessivi.

Tra i momenti da ricordare per la casa d’ste c’è sicuramente la vendita dell’opera icona dell’impressionismo parte dell’acclamata serie Haystacks di Claude Monet, Meules del 1890 venduto per 110,7 milioni nella vendita serale di arte moderna e impressionista. Quel risultato rappresenta contemporaneamente un record di asta per qualsiasi opera di Monet, la prima opera d’arte impressionista a superare la soglia di $ 100 milioni all’asta e il prezzo d’asta più alto del 2019.

Parlando di record va annoverato tra i momenti più alti del 2019 anche la vendita di Devolved Parliament di Banksy., una rappresentazione derisoria della Camera dei Comuni ridotta a un’assemblea di primati. L’opera è stata venduta tra gli applausi a 12,1 milioni, infrangendo il record dell’asta dell’artista e segnando la leadership asta serale di arte contemporanea.

Oltre ai record, Sotheby’s ricorda anche l’apertura del nuovo headquarter di New York e il raggiungimento di un milione di followers su Instagram.