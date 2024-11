In arrivo le aste di Blindarte, dai gioielli all’arte contemporanea

L’autunno porta con sé l’atteso triplice appuntamento delle aste di Blindarte, in programma mercoledì 27 novembre. Allo scoccare delle prime ore pomeridiane, tre aste si susseguiranno in presenza nella sede di Napoli e in collegamento con la sede di Milano, oltre che live sul sito blindarte.com.

A partire dalle 15:00, la sede napoletana di via Caio Duilio ospiterà l’asta di Gioielli, Vintage e Orologi, tra i cui top lot spicca un diamante da oltre 7 carati, stimato tra i € 30.000 e i € 40.000, entro blister dell’IGI, un oggetto di grande eleganza e prestigio. Tra i lotti più attesi anche il meraviglioso anello solitario Tiffany & Co. (€ 30.000-€40.000), completo di certificato e numero identificativo e racchiuso nell’inconfondibile astuccio turchese. Gli appassionati del vintage di lusso non potranno invece ignorare la Jewellery Box Limited Edition di Louis Vuitton, in collaborazione con l’artista Takashi Murakami, un lotto eclettico stimato tra i €9.000 e i €14.000.

Alle 16:00 sarà la volta degli Oggetti d’Arte, delle Gouaches dalla Collezione di Carlo Knight e dei Dipinti Antichi e del XIX secolo. La collezione Knight, composta da circa 60 lotti, celebra la passione del grande intellettuale napoletano Carlo Knight, recentemente scomparso, con opere rare di Giacinto Gigante, Pietro Fabris e Saverio Della Gatta. Non solo. Tra i dipinti antichi in catalogo, spicca un bozzetto di Francesco De Mura e aiuti (€22.000 – €25.000) per la controfacciata della Chiesa di Santa Chiara, andata perduta in seguito ai bombardamenti del 4 agosto 1943. Da non perdere anche l’olio su tela di Juan Ruiz, Cuccagna al Largo di Palazzo(€22.000 – €30.000), che raffigura una scena di festa barocca voluta da re Carlo III ed è stato esposto nella mostraCapolavori in festa. Effimero barocco a Largo di Palazzo al Palazzo Reale di Napoli tra il 20 dicembre 1997 e il 15 marzo 1998. Completa la rosa delle opere più significative la natura morta di Giovan Battista Ruoppolo (€40.000 – €45.000), già esposta in numerose rassegne dedicate alla natura morta italiana.

Ma il gran finale spetta all’asta serale di Arte Moderna e Contemporanea che – dando una sbirciata al catalogo – si preannuncia come un evento imperdibile per i collezionisti italiani ed esteri più esigenti. Tra i 189 lotti troviamo un grande lavoro di Mimmo Paladino, Hotel (€100.000 – €150.000); realizzato nel 1987, il dipinto figura anche nell’importante mostra La Transavanguardia italiana a Palazzo Reale, Milano, nel 2011, a cura di Achille Bonito Oliva. La stessa sera sarà offerta all’incanto la vibrante gouache azzurra di Sol LeWitt, Loopy Doopy, del 1999; stimata tra i €120.000 e €160.000, è un’opera rappresentativa dei celebri Wall Drawings che hanno reso l’artista americano una figura centrale nel minimalismo e nell’arte concettuale. Altrettanto degna di nota è sicuramente l’installazione di Jannis Kounellis (€90.000 – €120.000), simbolo della poetica dell’Arte Povera, con elementi e materiali iconici del movimento, come travi in ferro e cappotti strappati. L’opera è stata esposta al Festival di Todi e a Londra. Tra gli altri highlight della tornata vedremo l’intensa tela del 1986 firmata Arnulf Rainer, J Bonne (€100.000 – €150.000), già esposta nella mostra La follia dell’Arte di Achille Bonito Oliva, e l’intrigante dipinto di Mel Ramos, Unfinished Painting #2 (€120.000 – €180.000). La sessione inizierà alle 18:00.

Blindarte conferma, con questa triplice sessione, ancora una volta una straordinaria capacità di attrarre un ampio bacino di collezionisti, sia di pezzi d’epoca che di arte contemporanea, proponendo lotti di grande interesse per il mercato. L’appuntamento con le aste di Blindarte è fissato per mercoledì 27 novembre. Save the date!