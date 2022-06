Inside the Orange Box! Hermès all’asta da Christie’s Milano

Una collezione «enciclopedica», così Christie’s annuncia la prima asta di borse e accessori della maison mai tenuta in Italia. Una sfilata di borse, accessori, textiles, gioielli, orologi, oggetti vari, per un totale di 257 lotti iconici, tutti provenienti dallo stesso proprietario. Dove: online, come da migliore tradizione post-pandemica. Quando: dal 14 al 23 giugno, ma dal 17 al 19 giugno saranno in bella vista in una preview a Palazzo Clerici, nel cuore di Milano. «Questa offerta davvero impareggiabile riassume una vita dedita al collezionismo di un appassionato conoscitore di Hermès», commenta Lucile Andreani, Head of Handbags, Christie’s EMEA. Neanche a dirlo, precedenti illustri illuminano la strada: come la Birkin 30 blu aggiudicata lo scorso maggio – proprio da Christie’s, a Parigi – per oltre 176.000 euro; e ancora quella Birkin in coccodrillo che nel novembre 2021, a Londra, trovava un proprietario per 263.000 euro. Come il toro con il rosso, sembra che i collectors non possano resistere al potere dell’arancione. Il risultato? It-bag come asset vantaggiosi in termini di investimento, domanda che supera l’offerta, hype senza limiti nel mercato internazionale.

Inside the Orange Box: A Lifetime of Collecting

Uno sguardo alla nuova asta di Christie’s Milano. C’è una Flag Birkin 35 del 2014 tra i top lot del catalogo, tra gli esemplari più sportivi del marchio, con una riconoscibile combinazione di strisce in Barénia-leather, rosse e arancio (stima: 6.000-8.000 euro); c’è una Birkin Shadow 40 in denim e pelle nera – il modello introdotto dallo stilista francese Jean Paul Gaultier, personalizzato da Petit H in collaborazione con il collezionista (stima: 10.000-12.000 euro); e non poteva mancare una selezione di coloratissime Sac à Malice, le esuberanti handbags prodotte dalla fine degli anni ’80 che rappresentano, giocose, vere opere da indossare. Ancora, riflettori puntati sul vimini della serie Picnic, che include una Kelly 35 in Osier (stima: 18.000-24.000 euro), una Picnic Farming Bag (stima: 4.000-6.000 euro) e una Picnic Garden Party (stima: 3.000-4.000 euro). Gli iconici foulard in seta? Ovviamente presenti, tenete d’occhio il modello x Colette J‘aime mon carré e la capsule Hermès x Comme des Garçons.

Non solo Birkin. 5 highlights dell’incanto