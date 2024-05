Jan Fabre, Salvo, Nicola De Maria: tutti gli highlights dell’asta di Blindarte

Un’occasione da non perdere. Da Sironi a Christo, da Filippo De Pisis a Nicola De Maria, passando per Afro, Salvo, Guttuso e Jan Fabre: nella nuova asta di Arte Moderna e Contemporanea, Blindarte presenta un catalogo completo e intrigante sotto ogni aspetto, abbracciando l’interesse di un ampio gruppo di collezionisti nazionali e fuori dai confini. Una selezione completa, animata dai protagonisti delle più importanti e incisive correnti artistiche del XX secolo, con opere provenienti da prestigiose collezioni italiane e internazionali e un panorama che spazia dalla pittura al disegno, dalla scultura alla fotografia, fino alle installazioni. Dal 20 maggio, le opere sono in esposizione nella sede milanese di Blindarte in via Palermo, fino alla vendita del 29 maggio (live sul sito e in presenza a Napoli).

Tra i top lot un’opera di Nicola De Maria, artista appartenente al movimento della Transavanguardia, teorizzato negli anni ’70 da Achille Bonito Oliva. La maison ne presenta Nell’occhio del bambino del 1981: un grande cielo con tre caramelle tra le candide nuvole. Una visione dell’essenza altrimenti invisibile delle cose, che riassume la poetica e lo sguardo dell’artista. L’imponente affresco su tela, esposto in prestigiosi spazi espositivi, è stimato € 170.000-230.000. Sempre degli anni ‘80 è il dipinto di Mimmo Paladino, maestro indiscusso della Transavanguardia. Dai tratti inconfondibili, Paladino ha un mercato sempre più solido e il suo dipinto del 1984 è proposto in asta con una stima di € 70.000-100.000.

Tra le opere più attese si inserisce un raro dipinto di Salvo, artista che lo scorso novembre a Hong Kong ha toccato il record di $ 1 milione, interessando collezionisti ben oltre il confine nazionale. Il paesaggio innevato di un giovanissimo Salvo, tra i primi realizzati nel 1979, è stimato € 40.000-60.000. Seguono le opere eclettiche di Jan Fabre, con cui Blindarte ha da sempre uno stretto rapporto. L’opera scultorea del 2012 Cross With Snake II è un connubio tra l’assemblaggio di tantissime ali brillanti di scarabeo gioiello che ridisegnano come un mosaico la croce sulla quale si attorciglia il corpo di un serpente imbalsamato, stimata a € 50.000-70.000. Sempre dell’artista belga, il catalogo presenta Battlefield del 1998: un’importante “tavola da battaglia” realizzata con colorati scarabei, una forte metafora moderna della guerra stimata € 20.000-25.000.

La selezione propone anche un sogno di Christo con il progetto di Land Art Over the river, Project for Arkansas River, State of Colorado del 2006 che non è mai stato realizzato (stima: € 60.000-80.000). Inoltre, da segnalare sono anche le opere nella prima parte del catalogo di Mario Sironi, Renato Guttuso e un raro dipinto del paesaggio londinese degli anni ’30 di Filippo De Pisis; insieme alla sezione dedicata alla fine anni ’40 e ’50 con Afro e la sua particolare tecnica mista su carta del 1947 e il dipinto su tavola ovale di Gianni Dova, con le opere di Roberto Crippa e Achille Perilli; accompagnate anche dalle espressioni dei grandi artisti italiani come Carla Accardi, con due sue opere su carta Nero (stima: € 15.000-20.000) e Rosa Oro del 1969 (stima: € 10.000-15.000), Mario Schifano, Alighiero Boetti, Pino Pascali e Gianfranco Baruchello.

Infine, nel catalogo si inserisce anche una sezione molto interessante di opere di arte contemporanea provenienti da un’importante collezione, tra cui Aldo Mondino, Pizzi Cannella, Omar Galliani, Kim Dorland, Luca Pignatelli, Valerio Berruti, Bertozzi e Casoni, Flavio Favelli, Agostino Arrivabene.

Con ulteriori opere dalle mille sfaccettature tutte da scoprire, Blindarte compone una selezione ricca ed esaustiva dagli autori molto diversificati e dalle stime altrettanto eterogenee, offrendo un’ottima possibilità per collezionisti provenienti da tutto il mondo.