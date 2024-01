Kooness’ Art Management System: un nuovo passo verso il futuro dell’intermediazione

Si respira aria di novità da Kooness. Sviluppato per assistere sempre meglio i propri partner, Kooness’ Art Management System, il nuovo servizio di catalogazione e gestione degli archivi digitali ideato da Kooness, sarà disponibile in versione completa l’11 gennaio 2024.

Fondato nel 2014, Kooness è un marketplace online il cui obiettivo è facilitare la scoperta, lo scambio di informazioni e la compravendita di opere d’arte, collegando direttamente galleristi, artisti e collezionisti di tutto il mondo. Prima di tornare al nuovo servizio di art management, qualche cenno su come funziona la piattaforma di base: l’utente dopo aver esplorato la vasta selezione di opere d’arte disponibili dovrà solo opzionare i pezzi da acquistare online. Una volta richiesto il lavoro, il team Kooness si metterà in contatto con la galleria per confermare la disponibilità e il prezzo. Concluso questo ulteriore passaggio, la galleria si occuperà dell’imballaggio, mentre Kooness dei costi di spedizione e assicurazione. Una volta spedita, l’opera sarà tracciata fino a quando non arriverà in sicurezza dal collezionista. Con più di 50.000 opere d’arte, oltre 1000 gallerie selezionate e 5000 artisti provenienti da tutto il mondo, la piattaforma si pone tra gli interlocutori principali all’interno del mercato internazionale.

Il nuovo servizio Art Management System è uno strumento adatto per aumentare la visibilità e le vendite online ma utile anche per crescere offline. La presenza di opzioni personalizzabili rende il sistema di facile adattamento alle varie necessità del suo utilizzatore, che sia un artista, un gallerista, un collezionista o un semplice amatore. Non solo. L’esplorazione dei dati è corredata da ricerche e strategie di mercato integrate. Tutto all’interno della stessa piattaforma. L’esperienza facilitata dall’interfaccia versatile e intuitiva, che consente un accesso alle risorse da pc o molto più comodamente dallo smartphone.

«In linea con il nostro obiettivo di sviluppare soluzioni semplici, abbiamo creato il nostro sistema gestionale per l’arte all-in-one. Questo prodotto va oltre una semplice piattaforma d’arte, un marketplace o una soluzione di marketing, ma li combina tutti insieme», ha spiegato a exibart Zara Colombo, addetto ai Nuovi Sviluppi Digitali presso Kooness, e continua poi, «Il target del nostro servizio non sono solo le gallerie, ma anche altre realtà del mondo dell’arte. Dagli artisti ai collezionisti, alle fiere d’arte, ci impegniamo a dimostrare la portata del risparmio di tempo e denaro che il nostro sistema offre».

Applicato al vasto e non sempre accessibile panorama del mercato privato, uno strumento come Kooness’ Art Management System può semplificare la fruizione online dei dati, fornendo agli utenti un servizio completo.