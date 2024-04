La fine di Dio. Il Fontana in giallo punta a quota $ 30 milioni

Il Fontana perfetto. La forma ovoidale, le ferite sulla tela, i solchi, quasi portali, l’infinito che passa da lì. È La fine di Dio. Un esemplare in giallo cadmio, come il suo record d’asta attuale, fissato nel 2015 a quota $ 29,2 milioni. È stato esposto anche al Metropolitan Museum di New York nel 2019 – a proposito di qualità museale. Adesso la major Sotheby’s lo annuncia come pezzo forte dell’asta del 15 maggio, tra i grattacieli di New York. La stima: una cifra compresa tra $ 20 e $ 30 milioni.

Sapeva, Fontana, di dischiudere mondi, di dilatare dimensioni. Erano i magnifici ‘60, gli anni in cui Yuri Gagarin orbitava attorno alla Terra per la prima volta, nel 1969 gli States sbarcarono in mondovisione sul suolo screpolato della Luna. Ed ecco La fine di Dio: un concetto di spazio tutto nuovo, inglobato nella forma che rievoca, per eccellenza, l’idea di rinascita, l’uovo. Diceva l’artista: «Non voglio fare un dipinto. Voglio aprire lo spazio, creare una nuova dimensione. Voglio legare il cosmo, poiché si espande all’infinito».

Ci sono 38 tele della serie, oggi, sparpagliate per il globo, Fontana le creò tra il 1963 e il 1964. La superficie violata, martoriata, i colpi viscerali, tutti realizzati a mani nude. Alcune abitano le sale dei principali musei, dal Metropolitan Museum di New York al Centre Pompidou di Parigi. Soltanto quattro sono gialle e questa – rivela David Galperin, Sotheby’s Head of Contemporary Art, America’s – esprime il meglio di Lucio Fontana. «Proprio come l’impatto della Seconda Guerra Mondiale e della bomba atomica hanno aperto un nuovo linguaggio per Jackson Pollock e Barnett Newman», spiega, «l’avvento dell’esplorazione spaziale, inaugurato dal volo di Yuri Gagarin nel 1961, divenne il catalizzatore per l’apertura di una nuova dimensione della pittura con la serie La fine di Dio». Abbagliante come il sole.

Anche la provenienza è del tutto eccezionale. La acquistarono nel 2003 i coniugi Howard e Cindy Rachofsky, di Dallas, da tempo cercavano l’opera perfetta che innalzasse la loro collezione. La trovarono, per la modica cifra di $ 2,3 milioni – un record, all’epoca, per un’opera di Lucio Fontana. Da lì, la consacrazione nel panorama del collezionismo americano. Insieme a Vernon Faulconer, nel 2012, fondarono The Warehouse, uno spazio dedicato all’arte che finì per ispirare la Dallas Art Fair – giunta oggi alla sua quindicesima edizione. Da sempre, poi, sostengono il Dallas Museum of Art con raccolte fondi e donazioni (oltre $ 50 milioni in opere d’arte, fino ad oggi). Ciliegina sulla torta: nel 2005 i Rachofsky hanno promesso in pegno testamentario la propria collezione proprio al museo della città. Con una clausola speciale: potranno affinare e modellare fino alla fine – leggi: mettere in vendita e diversificare – il contenuto del loro “dono”. Inclusa La fine di Dio del colore del sole.