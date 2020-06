Le prossime aste di New York di Sotheby’s si terranno live da remoto

Il lockdown appena trascorso ha avuto conseguenze profonde sul mondo delle aste che ha dovuto cancellare o rimandare i propri appuntamenti. Tra questi si annoverano infatti anche le aste previste da Sotheby’s a New York e ad Hong Kong nei mesi di aprile e maggio.

La casa d’aste ha quindi da poco annunciato le nuove date, correlate da una spiegazione che illustri le loro modalità di svolgimento.

Le grandi aste previste a fine giungo per New York saranno infatti realizzate in modo inedito, unendo le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e da internet alle esigenze della casa d’asta.

Queste si terranno infatti a Londra dove il battitore Oliver Barker sarà posto in collegamento con le altre filiali di Sotheby’s e con i possibili acquirenti.

I vari appuntamenti saranno quindi trasmessi live in alta definizione e permetteranno così a tutti di seguire l’andamento dell’asta e i risultati.

Sullo schermo apparirà infatti il batittore e i monitor di collegamento con i responsabili delle altre sedi della casa d’aste. Questi saranno infatti incaricati di ricevere telefonicamente le offerte da tutto il mondo. Anche i lotti saranno mostrati in diretta sullo schermo e prima dell’asta saranno visionabili online o su appuntamento nella sede newyorkese della casa d’aste.

Il calendario delle aste di Sotheby’s e la strategia dei competitors

Grazie alla nuova strategia messa a punto da Sotheby’s sarà quindi possibile assistere a gran parte delle aste posticipate, che altrimenti sarebbero state irrealizzabili. La casa d’aste ha inoltre già comunicato gli orari e i giorni dei nuovi appuntamenti newyorkesi. La prima asta d’arte contemporanea si terrà infatti il 29 giungo alle 18.30, seguita da quella serale d’arte moderna e degli impressionisti. Grande attesa è stata suscitata per questi appuntamenti anche a causa dei lotti che verranno esposti, in cui figurano importanti capolavori. Tra questi spicca infatti il trittico ad olio di Francis Bacon stimato 60 milioni di dollari e il dipinto di Lichetnstein White Brushstroke I, stimato 20/30 milioni.

Anche le aste che avrebbero dovuto tenersi ad Hong Kong ad aprile sono state annunciate per il periodo che va dal 5 all’11 luglio. In questo caso, date le condizioni attuali di ripresa del paese e l’organizzazione dal vivo di iniziative similari, le aste si terranno quindi in sede. Naturalmente tutte le norme e misure di sicurezza in atto verranno rispettate al fine di garantire lo svolgimento degli appuntamenti in sicurezza.

Le iniziative promosse da Sotheby’s inaugurano quindi un nuovo modo di concepire le aste, in linea con i provvedimenti presi anche dai suoi grandi competitors. Christie’s ha infatti annunciato a maggio che le prossime aste si terranno unendo la presenza in loco a quella virtuale. Phillips, d’altro canto, non è nuovo alle aste in live streaming, realizzate da circa cinque anni. Anche quelle previste per giugno seguiranno quindi tale politica.

Sembrerebbe quindi che il lockdown abbia spinto le case d’aste a rinnovare la loro organizzazione inaugurando strategie che, se efficaci, potranno perdurare anche dopo la fine della pandemia.