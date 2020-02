Già dopo le prime ore della giornata di anteprima VIP di Frieze Los Angeles ai Paramount Studios di giovedì scorso, la fiera ha potuto contare su delle forti vendite. Vanno ringraziate soprattutto le molte star di Hollywood, tra cui Leonardo di Caprio e Jennifer Lopez, che hanno visitato la fiera, che hanno confermato che nella Città degli Angeli c’è molto potere d’acquisto. Questo fattore fondamentale, la location unica e la quantità limitata di gallerie invitate (70 in questa edizione), rendono Frieze LA una delle fiere più piacevoli da visitare.

Pace Gallery e Kayne Griffin Corcoran hanno venduto quattro opere della recente serie Glass di James Turrell dal loro stand comune dedicato all’artista nato a Pasadena, tornato a LA dopo la sua retrospettiva del 2014 presso LACMA. Secondo quanto riferito, la maggior parte delle opere è andata a collezionisti locali, tra cui la modella Kendall Jenner.

David Zwirner ha venduto un grande dipinto del 2011 di Neo Rauch per 2 milioni. Zwirner ha anche venduto cinque dipinti di Lisa Yuskavage al prezzo compreso tra 120mila e 1 milione di dollari. Il gallerista inoltre venduto due pezzi di Carol Bove, per 500mila dollari ciascuno, e una serie di opere di altri artisti rappresentati dalla galleria.

A mezzogiorno di giovedì, la mega galleria Hauser & Wirth aveva già venduto tutti e cinque i nuovi dipinti di Avery Singer, artista entrato da poco in galleria e molto amato dai collezionisti. Le opere pare siano andate in una delle maggiori istituzioni americane e in alcune collezioni private internazionali e i prezzi sono passati da 85mila dollari per le opere più piccole a 495mila dollari per le più grandi.

Lehmann Maupin ha venduto a un collezionista americano uno dei pezzi dell’artista Liza Lou realizzato con perle di vetro, vernice e filo su tela per 275mila dollari. La galleria di Los Angeles David Kordansky ha venduto due dipinti dell’artista Jonas Wood, per 500mila dollari l’uno, mentre Blum and Poe, che ha spazi a Los Angeles, New York e Tokyo, ha venduto dipinti di Mark Grotjahn per 600mila dollari e Henry Taylor per prezzi che oscillano tra i 100mila e i 120mila dollari.

La vitalità losangelina sta portando Frieze LA ad essere uno dei momenti più interessanti del mercato, fornendo ai collezionisti di zona un’ottima scusa per evitare di attraversare il paese e raggiungere New York. Ora anche a LA è possibile trovare delle bellissime opere d’arte.