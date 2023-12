Maastricht, annunciate le gallerie di TEFAF 2024

TEFAF Maastricht, 9-14 marzo 2024. Segnatevi queste coordinate. La super fiera dell’antiquariato, dell’arte e del design torna sotto i riflettori con l’annuncio delle gallerie della 37esima edizione. 270 stand, per la precisione, provenienti da 22 Paesi, per raccontare 7000 anni di storia dell’arte, dall’antichità al presente, senza limiti di epoche né categorie. Con una bella novità: nel 2024, la sezione Showcase – dedicata alle gallerie che hanno tra i tre e i dieci anni di attività – ospiterà una serie di nuovi spazi provenienti da tutto il mondo; e tre sono italiani, la Tommaso Calabro Gallery, Cavagnis Lacerenza Fine Art e Reve Art.

«Come organizzazione e fondazione artistica», dichiara Will Korner, direttore delle fiere TEFAF, «TEFAF ha sempre creduto nel sostenere e favorire le giovani e promettenti gallerie. Grazie a questa iniziativa, i partecipanti possono presentare le proprie opere nella prestigiosa TEFAF Maastricht, avendo così l’opportunità di lanciare e promuovere il proprio percorso nel mondo delle fiere d’arte internazionali. Speriamo davvero che i nuovi partecipanti possano trovare nei colleghi che espongono nella sezione principale – e che a loro volta hanno debuttato con Showcase – una fonte d’ispirazione e che questa sia per loro la prima di molte fiere di successo».

Non solo: per l’edizione del 2024, TEFAF annuncia anche il lancio di TEFAF Focus, una nuova sezione che offre alle gallerie uno spazio curatoriale unico, con l’obiettivo di approfondire il lavoro di un singolo artista o di un tema specifico. Tra le gallerie presenti, qui, anche l’ialiana Altomani & Sons. «TEFAF Focus», spiega ancora Korner, «è pensato per ampliare la definizione di fiera d’arte, dove connessioni stimolanti tra le diverse forme d’arte possono essere esposte e apprezzate. La selezione di gallerie e artisti per questa sezione al debutto può considerarsi innovativa nel loro campo, per cui ci aspettiamo possa aggiungere un ulteriore livello di arricchimento all’esperienza TEFAF».

Conto alla rovescia, mancano meno di tre mesi all’inizio della fiera. «Siamo davvero felici di lavorare alla preparazione della tanto attesa 37ª edizione di TEFAF Maastricht», è il commento di Hidde van Seggelen, Presidente del Comitato Esecutivo. «TEFAF si contraddistingue per essere un’organizzazione no-profit che promuove la competenza, la qualità e la diversità dell’arte in tutte le sue forme. La fiera offre a tutti i visitatori opportunità uniche di incontro con opere magnifiche e interessanti scoperte, tutte le generazioni hanno la rara occasione di toccare, guardare e interagire con proposte dai massimi esperti mondiali».