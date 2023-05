Maike Cruse è la nuova direttrice di Art Basel a Basilea

Dal 2008 al 2011 è stata la Communications Manager di Art Basel – una realtà che conosce decisamente bene. Negli anni successivi ha ricoperto, tra gli altri, incarichi presso il KW Institute of Contemporary Art di Berlino e la Biennale di Berlino – senza comunque mai perdersi nessuna delle edizioni della Regina delle fiere. Attualmente è la direttrice di Gallery Weekend Berlin, che si è concluso proprio lo scorso fine settimana. Ora un nuovo salto di carriera: sarà Maike Cruse, dal 1° luglio 2023, la nuova direttrice di Art Basel a Basilea, sarà lei a guidare l’edizione 2024. «Sono davvero impaziente di tornare ad Art Basel e di far progredire la fiera svizzera nel futuro in collaborazione con questo team eccezionale», ha dichiarato Cruse. «Ho partecipato a tutte le edizioni di Art Basel negli ultimi 20 anni e ho sempre avuto uno scambio attivo con la fiera come direttrice di Gallery Weekend Berlin. Sono davvero onorata di guidare questa fiera preminente nella città d’arte e cultura di Basilea, di dirigere il suo prossimo capitolo e di contribuire a far sì che Art Basel rimanga la piattaforma più importante per le gallerie di tutto il mondo».

Non mancano, ovviamente, i commenti a caldo della sua futura squadra. «Sono entusiasta di dare il benvenuto a Maike Cruse ad Art Basel», ha affermato Noah Horowitz, CEO di Art Basel. «Maike conosce a fondo il mondo dell’arte e ha profonde relazioni con la nostra comunità globale di gallerie, collezionisti e pubblico istituzionale, essendo stata per molti anni al timone delle fiere d’arte e di Gallery Weekend Berlin. Ha un’eccellente comprensione del nostro marchio, nonchè legami di lunga data con la città di Basilea e con la sua scena culturale. Sono certo che la sua mentalità imprenditoriale, la sua consolidata professionalità e il suo incrollabile impegno per l’arte contemporanea la rendano particolarmente adatta a guidare la nostra fiera di punta nella nostra città natale e a indirizzarne la direzione futura».

Gli fa eco Vincenzo de Bellis, Director, Fairs and Exhibition Platforms: «Maike è una leader comprovata nel settore e un partner entusiasta di gallerie, artisti e collezionisti. A Berlino ha creato una vetrina annuale che è profondamente radicata nella città e unisce i suoi diversi attori culturali. Grazie al suo spirito collaborativo, si trova in una posizione unica per promuovere uno stretto legame con i nostri numerosi partner e stakeholder a Basilea. Non potrei essere più entusiasta di dare il bentornato a Maike nel nostro team e sono certo che sotto la sua guida la nostra fiera di Basilea non solo rimarrà la migliore della categoria, ma rafforzerà la sua posizione per gli anni a venire».