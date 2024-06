Milano, all’asta l’arte orientale di Cambi

Milano guarda dritto a Oriente, c’è la vendita di Fine Asian Works of Art di Cambi Casa d’Aste tra gli appuntamenti da segnare questa settimana. Quando? Giovedì 6 giugno. Dove? Nella sede meneghina della maison, in via San Marco 22, a due passi da Via della Moscova. Ed ecco il catalogo della casa, che spazia da oggetti in porcellana più o meno antichi ai raffinati legni intagliati, fino a enigmatiche sculture in bronzo, figlie di antiche dinastie e credenze spirituali.

Troviamo una straordinaria figura di Maitreya scolpita in pietra del IV secolo tra i pezzi forti del catalogo, risale al regno di Gandhara (vale a dire l’attuale Pakistan settentrionale e Afghanistan orientale), Cambi la presenta con una valutazione di € 40.000. Mentre una testa di Bodhisatwa scolpita in pietra del IV secolo, sempre risalente al regno di Gandhara, potrebbe raggiungere € 25.000. Prezioso lo scroll su carta titolato Granchi del pittore Qi Baishi, realizzato con inchiostro su carta, iscritto e firmato con il sigillo dell’artista, ha una stima di € 25.000. E così l’imponente figura di Mahamayuri, XII anno del periodo di Kangxi (1662-1722) in bronzo dorato con iscrizioni postume (stima: € 15.000) e la monumentale figura di Buddha in bronzo del XV secolo proveniente dalla Thailandia del periodo Sukhaotai (€ 15.000).

È ampia ed estremamente eterogenea la selezione di Cambi, un viaggio raffinato attraverso oggetti e tradizioni lontane. Tra i lotti da tenere d’occhio, senz’altro il grande vaso in porcellana bianco e blu decorato con 24 scene di pietà filiale di epoca Kangxi (1662-1722): il corpo del manufatto è completamente decorato con 24 pannelli, le cui illustrazioni traggono ispirazione dalle Ventiquattro Scene di Pietà Filiale (二十四孝图), una raccolta di storie famose nell’antica Cina, che descrivono le gesta di 24 figli esemplari. «Ogni scena», spiegano dalla maison, «mette in evidenza la devozione dei figli verso i loro genitori, illustrazione diffusa nell’antichità per educare le generazioni future al rispetto; la parte inferiore del vaso è decorata con motivi floreali e di antichità». La stima? € 15.000.

Ancora qualche tappa, in questo viaggio a Est. Una grande vasca da pesci in porcellana con base in bronzo, a decoro Doucai, ossia con gli otto saggi immortali, realizzata nell’epoca Qianlong (stima: € 12.000); un importante incensiere cloisonné di committenza imperiale realizzato in bronzo con decoro floreale, coperchio traforato e rifinito con decoro a draghi tra le nuvole in oro zecchino, sempre di epoca Qianlong (stima: € 10.000); per finire in bellezza, un vaso Tianqiuping Famiglia Nera in porcellana con decoro millefleures, di epoca Guangxu (predecessore di Puyi, l’ultimo imperatore della Cina) con marchio apocrifo Qianlong (stima: € 8.000). L’appuntamento è a giovedì, con l’arte orientale di Cambi.