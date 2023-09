Milano, il grande design italiano è in vendita (e in mostra) da Sotheby’s

Design Edit, vale a dire il grande ritorno del design a Palazzo Serbelloni, nella sede milanese della major Sotheby’s. Dopo il successo della primissima edizione nel 2022, la casa d’aste replica con una selezione di 132 opere di alcuni dei designer e degli architetti più acclamati a livello internazionale, tutti in mostra al numero 16 di Corso Venezia (fino al 26 settembre) e ovviamente in vendita – come l’anno scorso, online (fino al 27 settembre). La stima complessiva? € 1-1,4 milioni. Con una specifica sui protagonisti in catalogo: più della metà sono nomi italiani.

Qualche lotto d’eccezione. Senz’altro due imponenti pannelli di Fausto Melotti (stima: € 120.000 – 150.000) e NP2 – Nerone Ceccarelli e Giancarlo Patuzzi (stima: € 26.000 – 30.000); un meraviglioso sofà rosso di Ico Parisi (stima: € 18.000-24.000); una lampada da terra di Ettore Sottsass (stima: € 30.000-35.000); ancora, 20 lotti di vetri di Murano tutti provenienti da un’unica collezione, e poi Gio Ponti, Ettore Sottsass, Max Ingrand.

Menzione speciale per una coppia di porte ad opera di Lucio Fontana. «Tutte le cose», si legge sul catalogo, «nascono dalla necessità e valorizzano le esigenze del loro tempo. Le trasformazioni dei mezzi materiali di vita determinano le condizioni mentali dell’uomo nel corso della storia. Noi chiediamo il superamento della pittura, della scultura e della poesia. Ora chiediamo un’arte basata sulla necessità di questa nuova visione. Il Barocco ci ha condotto in questa direzione, rappresentandola come una grandiosità non ancora superata dove la nozione di tempo si unisce a quella di plastica, le figure sembrano uscire dal piano e continuare i movimenti rappresentati nello spazio» (Enrico Crispolti, Rosella Siligato, Lucio Fontana, Milano 1998, pp.174-75, parte del Manifesto Tecnico letto da Lucio Fontana durante il I Congresso Internazionale della Proporzione, in occasione della IX Triennale di Milano del 1951). La stima, oggi, da Sotheby’s: € 35.000 – 45.000.

L’appuntamento è online, con le opere iconiche del design italiano. Fino a mercoledì.

