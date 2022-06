Sotheby’s Milano, arriva la prima asta di Design

Breaking news, il Design sbarca da Sotheby’s Milano. E quale migliore occasione, se non il pieno della scintillante, multiforme, attesissima Milano Design Week. L’avamposto meneghino di Patrick Drahi annuncia un lancio d’eccezione, un gruppo di arredi creati e scelti da Osvaldo Borsani per una residenza privata tra il 1949 e il 1950. A partire dall’iconico Mobile Bar dello stesso designer-architetto, con interni a specchio e dettagli in foglia d’oro (stima: 12.000-18.000 euro); ma anche una ceramica dipinta blu e oro di Lucio Fontana, dei primi anni ’50, adattata a illuminazione (stima su richiesta); ancora, i pezzi realizzati dai razionalisti Piero Bottoni e Giuseppe Pagano, dagli architetti postmoderni Ettore Sottsass e Gaetano Pesce, dagli intramontabili Gino Sarfatti, Ico Parisi e Max Ingrand. Due nomi per tutti: la Lampada da tavolo Proteo di Gio Ponti (stima: 10.000-15.000 euro) e l’installazione di Luci Heart Attack di Ingo Maurer (stima: 15.000-20.000).

«Da sempre le aste di Design di Sotheby’s presentano ai collezionisti di tutto il mondo la migliore produzione di questo secolo e di quello passato», commenta Elena Checchi, Sotheby’s 20th Century Design Specialist. «Stagione dopo stagione, abbiamo riscontrato un crescente interesse da parte dei nostri clienti per le opere iconiche di designer italiani e internazionali. Con grande entusiasmo presentiamo la nostra prima asta di Design a Milano, con pezzi di alcuni dei più grandi designer italiani, uniti ad un gruppo di opere disegnate o scelte da Osvaldo Borsani tra il 1949-1950 – una selezione che senza dubbio mette in luce l’entusiasmo del dopoguerra e l’esplosiva creatività che ha pervaso l’Italia per tutto il decennio». Sembra che l’asta di Design di Sotheby’s Parigi, battuta a maggio con un totale di 24,6 milioni, abbia aperto una nuova strada – dritta fino a Palazzo Serbelloni.

Gli highlights della selezione saranno esposti al pubblico questa settimana nelle gallerie di Sotheby’s insieme a TWENTY, la mostra dedicata ai 20 anni di attività del britannico Tom Dixon. L’appuntamento è ogni giorno, fino a domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. E poi dal 21 al 27 giugno, ovviamente, con la vendita finale.

Photo Gallery, gli highlights della vendita di Sotheby’s