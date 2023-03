Milano, la storia della ceramica è in asta da Wannenes

C’è proprio tutto. Da un grande tondo araldico cinquecentesco di Santi Buglioni (stima € 8.000 – 12.000) a una bella selezione di piatti appartenenti al servizio Farnesiano, di fine Settecento, decorati con le vedute del Regno. Ma anche un’importante collezione di maioliche siciliane dal XVI al XIX secolo, da Palermo a Caltagirone, come quella coppia di bocce decorate con figure di santa martire e di Maddalena, datate intorno al 1593, di caratteristico gusto faentino (stima € 8.000 – 10.000). «Si tratta di un insieme di notevole interesse», spiegano dalla casa d’aste, «non solo per la qualità di molti degli esemplari, ma anche per la loro rilevanza dal punto di vista dello studio della maiolica (per la quasi totalità) siciliana durante i suoi secoli d’oro». Andranno tutte in vendita da Wannenes il prossimo 16 marzo, a Milano. Il titolo dell’incanto: L’arte della Ceramica. In tutte le sue forme, le più pregiate, s’intende.

Non solo. Troviamo una collezione di figure di Meissen – e di altre manifatture tedesche ed italiane – tra i nuclei principali della vendita della maison. Un insieme ricco che «può essere paragonato, sia come numero di esemplari che come attenzione alla qualità, ad alcune delle collezioni di porcellana tedesca rese note al pubblico negli ultimi anni grazie a donazioni o a pubblicazioni dedicate». Qualche esemplare d’eccezione. Certamente, in ambito Meissen, l’Amante impetuoso ad opera di J. J. Kaendler e databile al 1745 (lotto n. 133, stima € 2.600 – 2.800). Per la manifattura sassone, i tre gruppi (lotti 180, stima € 3.000 – 4.000 e 181, stima € 1.500 – 2.000) appartenenti ad una nota serie allegorica dei Sensi, databile al 1760 circa. Al nucleo tedesco si affianca quello delle porcellane italiane, meno rilevante numericamente, senz’altro rarissimo: e basterà guardare all’importante figura allegorica dell’Inverno e datata 1779 che qui si attribuisce alla manifattura Antonibon delle Nove di Bassano (lotto n. 121, stima € 1.800 – 2.200), o ancora alla bella serie di gruppi di Doccia a soggetto bucolico o allegorico (lotti 109, 110 e 111 stima € 800 – 1.200 ciascuno).

Chiude il catalogo una sezione dedicata alle produzioni eclettiche perlopiù italiane, dalla metà del XIX ed il XX secolo: proveniente da una unica collezione, è affascinante non solo per la eterogeneità dei motivi ispiratori, ma anche per la grande padronanza tecnica qui dimostrata dagli artefici del periodo. Si guardi al caratteristico busto di bimbo addormentato di Pietro Melandri (lotto 247, stima € 500 – 800) databile al 1919-1920, al vaso con allegorie e motti inscritti del 1921 ed attribuibile ad una fornace romana (lotto 267, stima € 700 – 900), di un fascino fortemente evocativo, o infine al piatto da parata araldico decorato con la veduta della baia di Napoli: realizzato per un matrimonio Borghese e Statella del Cassaro, è datato 1882 (lotto 291, stima € 400 – 600). Un catalogo per tutti i gusti. Filo rosso: eleganza e rarità.