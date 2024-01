My eyes, my eyes! Due copioni originali di Friends volano a 22.000 sterline

Questa storia finisce di diritto nella nostra rubrica Stranger Things, i lotti più curiosi passati all’incanto, tra abiti di scena, dinosauri, meteoriti, strumenti musicali. Si tratta stavolta di due copioni originali della commedia televisiva Friends, ritrovati in un cestino e schizzati all’asta, da Hansons, fino a quota £ 22.000. Il doppio episodio, iconico, è stato trasmesso nel 1998, si intitola The One With Ross’s Wedding Part I and Part II. Lo ricordiamo a memoria. Monica, Joey, Chandler e Rachel si recano in Inghilterra per vedere Ross sposare la sua fidanzata Emily a Londra. Finchè lui, sull’altare, sbaglia il nome dell’amata: «I, Ross, take thee Rachel». Il resto è storia.

Ed ecco come quel doppio copione è finito sotto al martello della casa d’aste inglese Hansons. Un paio di settimane dopo la fine delle riprese, negli anni ‘90, nei Fountain Studios di Londra, un membro del personale li trovò nel cestino. «Faceva parte del mio lavoro assicurarmi che tutto fosse in ordine e che non venissero lasciati rifiuti in giro», specifica adesso in una nota ufficiale la donna – adesso sessantenne, in pensione. «Non sapevo cosa farne e li ho messi nel cassetto del mio ufficio. Ricordo che mi chiedevo a quale membro del cast potessero appartenere». E aggiunge: «Ho lasciato i Fountain Studios nel 1999 e quando sono andata a liberare la mia scrivania ho messo tutto in una grande scatola di cartone. Ho dimenticato anche che i copioni fossero lì, erano in mezzo a una pila di scartoffie».

Anni dopo, la riscoperta e la decisione di far valutare i due copioni. La stima della casa d’aste: piuttosto parca, 600-800 sterline. Neanche a dirlo, la valutazione iniziale è stata subito polverizzata, con 219 offerte provenienti da tutto il mondo, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Spagna, Australia, Ucraina, Dubai e Svizzera, fino al tetto dorato di 22.000 sterline. Non è una sorpresa. Si tratta tra l’altro di un episodio cruciale per un’altra coppia amatissima della serie, Chandler e Monica, la cui relazione inizia a concretizzarsi proprio in occasione del matrimonio dell’amico Ross – alla fine della quarta stagione.

«Non riesco a credere al risultato e all’impatto che ha avuto questo ritrovamento», rivela Amanda Butler della casa d’aste Hansons. «Gli offerenti sono impazziti per queste scritture e l’interesse globale è stato fenomenale». D’altronde, l’ultimo episodio della serie, il 6 maggio del 2004, veniva seguito da 52.5 milioni di americani, un numero straordinario. Sembra che le cose non siano cambiate, venti anni più tardi. A pochi mesi di distanza dalla scomparsa improvvisa di Matthew Perry, peraltro, l’attore dell’amatissimo Chandler Bing. «Siamo stati sommerso di richieste di interviste», conferma Butler, «e le storie sono apparse su diversi canali di informazione, tra cui CNN, Fox, BBC e ITV. Siamo rimasti tutti sbalorditi».

«Stranamente, non sono un grande fan di Friends», fa eco la venditrice, a cui va il merito di aver conservato e ritrovato i due esemplari. «Non mi dispiace la serie, ma ho guardato solo di recente gli episodi di cui ho i copioni. Meritavano di andare a un grande fan di Friends e sono molto felice che sia successo».