New York, in arrivo il design contemporaneo di Phillips

Design francese del XX secolo e lavori contemporanei, ma anche preziose ceramiche, iconici esempi di illuminazione italiana e altri grandi classici del design americano e scandinavo. Presentata da Phillips il 5 dicembre, nel corso della Phillips’ December Design Sale, quest’ampia e variegata selezione verrà offerta all’incanto nell’headquarter di New York.

Gli highlights di questa vendita? Sicuramente tra questi vediamo un paio di vasi monumentali Jean Dunand (stima $ 200.000 – 300.000) o il Petit Éléphant en marche di Rembrant Bugatti (stima $ 120.000 – 180.000). Appartenente alla sezione French Design, quest’ultimo è un raro esemplare della serie di sculture zoomorfe che il fratello minore di Ettore Bugatti, fondatore dell’omonima casa automobilistica, realizza tra Parigi e Anversa nei primi anni dieci del Novecento. Uno di questi elefantini fu adottato dal fratello Ettore come simbolo della Bugatti Type 41 Royal, tra le auto di lusso più prestigiose di sempre.

Molto interessante anche il tavolo da caffè Orgone Chop Top di Marc Newson dalla particolare forma a clessidra e la cui stima parte dai $ 100.000. Con le stesse forme morbide e sinuose si presenta anche la Big Easy Volume 2° armchair, l’inconfondibile poltrona disegnata da Ron Arad nel 1968 e – nel caso di questo esemplare – prodotta nel 2004, che potrebbe essere battuta per $ 30.000. Altro top lot dell’asta newyorkese, appartenente come gli ultimi due pezzi alla categoria Contemporary Design, è la Crococurule di Claude Lalanne (stima $ 80.000 – 120.000); questa particolare seduta è ispirata alla più antica sella curule, una particolare seduta romana, foderata di solito con pelliccia animale, riservata tradizionalmente ai magistrati e gli imperatori. È qui che si riconosce la genialità del designer: sostituendo la tradizionale pelliccia con un calco in metallo della pelle di un coccodrillo, Lalanne eleva una sedia ad un’autentica scultura. L’hype attorno a questo lotto è accresciuto dal fatto che altri lavori del progettista francese figurano in importanti collezioni private, come ad esempio la raccolta personale di Yves Saint Laurent o quella della famiglia Agnelli.

Dopo la fortunata vendita londinese di novembre, Phillips ripropone anche in quest’asta alcuni eccezionali esempi di ceramica. Tra i lotti offerti nel corso della December Design Sale vediamo quindi opere provenienti dalla collezione di Stephanie A. Juster, che comprende lavori di Lucie Rie, Hans Coper, Ron Nagle, Toshiko Takaezu, Elizabeth Fritsch e Gwyn Hanssen Pigott, assieme ad altre ceramiche di artisti come Jennifer Lee e Doyle Lane.

Come conferma anche Cordelia Lembo, Head of Design di Phillips New York, è stato chiaro, nel corso di quest’anno, che a livello internazionale ci sia stata una continua domanda di alcuni dei nomi che hanno delineato l’idea di design nel XX secolo, che riflette l’attuale interesse del mercato per questo settore. «L’asta riunisce una vera gamma di tutto ciò che questa categoria di collezionismo ha da offrire» , sostiene Lembo. E aggiunge: «Siamo lieti di presentare una forte selezione di opere di questi creatori nella nostra vendita […] e non vedo l’ora di accogliere tutti nelle nostre gallerie quando la mostra aprirà al pubblico il 30 novembre».

Fissata per le 14:00 EST del 5 dicembre, la vendita testimonia ancora una volta l’impegno di Phillips nel promuovere il collezionismo legato al design, e sarà accompagnata da osservazioni di collezionisti ed esperti per esplorare ulteriormente il significato di questa forma d’arte.