NFT: una mostra nel metaverso per sensibilizzare alla data protection

Si celebra oggi il Data Protection Day 2022. E secondo un report di DLA Piper, proprio l’Italia, al momento, sarebbe seconda in Europa per numero di violazioni in questo campo. Ma ecco un’iniziativa – a metà tra crypto art e gamification – per sensibilizzare il grande pubblico alla salvaguardia dei dati personali: è la mostra virtuale Data Protection & Art, inaugurata oggi nella META GALLERY della multinazionale NTT DATA. I protagonisti? Gli ormai ultra noti NFT, ovviamente.

«Con la META GALLERY e la mostra Data Protection & Art abbiamo voluto trasmettere dei messaggi di compliance in maniera innovativa», commenta Rosy Cinefra, Vice President e Head of Legal and Compliance. «La data protection non è un’isola nel panorama digitale, ma può anzi costruire sinergie potenti con la gamification, la tecnologia blockchain e tutto il mondo dell’arte e della cultura digitali ed è proprio tramite tali sinergie che diventa possibile coinvolgere anche le generazioni più giovani. Un percorso innovativo di sensibilizzazione sulla protezione dei dati personali, che testimonia il nostro costante impegno in tale ambito».

Cosa vedremo dunque, correndo da una parete all’altra della stanza virtuale? Tre opere d’arte digitali registrate come Non-Fungible Token, dicevamo, chiaramente in linea con il tema della data protection. Prima la bacchetta, simbolo di creatività; poi la chiave, che rimanda a una soluzione di business; infine il lucchetto, riferimento immediato alla protezione di dati e di contenuti sensibili. Ma non solo: all’interno della META GALLERY è disponibile anche un collegamento virtuale che indirizza gli utenti verso 6 Takeaway rivolti agli sviluppatori, da utilizzare come suggerimenti per una programmazione compliant by design e by default. Per accedere alla galleria, basta davvero un click (qui).