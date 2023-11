Occhio a quei jeans! Prezzi stellari per il vintage all’incanto

Un’aggiudicazione che entra di diritto nella nostra rubrica Stranger Things, destinata ai lotti più insoliti passati sotto il martello in giro per il globo. Un paio di blue jeans del 1873 è stato il protagonista indiscusso dell’asta di Brit Eaton, con la collaborazione di LiveAuctioneers, organizzata nel corso del Durango Vintage Festivus del New Mexico. Il prezzo finale? $ 100.000. E c’è anche una notizia a margine: sull’onda dell’entusiasmo e della riscoperta dei vecchi jeans, un’altra casa d’aste, la Joopiter, fondata dal musicista Pharrell Williams, ha appena annunciato la messa all’incanto di un altro paio di logorantissimi, preziosissimi jeans, circa 50 anni per gamba, valutati stavolta tra i $ 50.000 e i $ 70.000. È l’inizio di una nuova jeans mania.

Da una miniera del Nevada all’asta nel New Mexico

Torniamo ai jeans del 1873, quelli venduti per una cifra stellare in New Mexico. È stato un po’ per caso che Eaton, gestore di un negozio vintage a Durango, Colorado (il nome è indicativo, si chiama Carpe Denim), ha lanciato qualche anno fa il Festivus. Per far fronte ai costi sostenuti per l’apertura di nuovo e più grande magazzino per la sua attività, l’imprenditore ha pensato di ospitare una vendita con party celebrativo annesso poco a sud di Durango, sulle sponde dell’Animas River, ma mai avrebbe immaginato che la sua iniziativa potesse trasformarsi in un evento di ampio respiro internazionale. Ora è un evento annuale della durata di quattro giorni che si tiene in un resort in New Mexico «di ispirazione costaricana», con collezionisti che accorrono da tutto il mondo e con Eaton che sostiene i costi di organizzazione in cambio della ricezione della tassa di casa del 15% su tutti gli oggetti messi all’asta.

Ed ecco la storia del lotto d’eccezione: i blue jeans sono stati trovati nei primi anni del 2000 in una miniera del Nevada, stato a lungo considerato un punto caldo per i vintage denim hunter dato il gran numero di miniere abbandonate. Non deve insomma sorprendere che i jeans siano in condizioni non esattamente ottimali: manca una parte della gamba sinistra, completamente squarciata, mentre la destra è stata riparata. Sul retro, in compenso, sfoggiano ancora una fibbia e una tasca singola, uno stile comune nei jeans pre-novecenteschi. Per questo particolare lotto, Eaton aveva sperato di attirare offerte sopra i $ 150.000, ma alla fine ha accettato di venderli al prezzo di riserva di $ 100.000. Eaton ha acquisito il Levi’s attraverso uno scambio con un collezionista giapponese nel 2022 e, anche se il paio non è stato ancora autenticato dal brand, è stato classificato come originale e datato al 1873 o prima dallo storico Michael Allen Harrison nel suo libro Jeans of The Old West.

Predecessori illustri e lotti del futuro

Il blue jeans è un mito dell’epoca contemporanea: nato a Genova – da cui prende il nome questo tessuto – viene indossato da Garibaldi nella spedizione dei Mille, diventa un comodo abito da lavoro perché estremamente resistente, anche nel tempo, è elastico e relativamente ignifugo. Viene iconicizzato dai film della Hollywoood beat-generated, a partire dagli anni ’50 e al giorno d’oggi è uno dei capi must have, tra un’infinità di modelli, colori, fantasie, a zampa, skinny, boyfriend, straight, a vita bassa, altissima, strappati, la lista si allunga di stagione in stagione. Quest’indumento è talmente emblematico del nostro tempo che c’è chi è disposto a pagare cifre esorbitanti per ottenerne un vecchio paio. Nel corso della sua prima edizione, Festivus ha visto la vendita di un paio di Levi’s di fine 1800 per $ 87.000, tra i jeans vintage più costosi mai venduti; lo stesso anno, un paio di jeans da lavoro da uomo recuperati dal naufragio della SS Central America, affondata a causa di un uragano il 12 settembre 1857, è stato venduto all’asta per $ 114.000.

Occhi puntati, adesso, sui jeans annunciati da Joopiter nel corso della vendita From Me To You. Si tratta, nella fattispecie, di rari jeans vintage Levi’s 501XX Buckle Back, risalgono agli anni ’20. La casa d’aste li descrive come immacolati, con tanto di cuciture arcuate, cinturino posteriore e bottoni a bretella. Tradotto: il prezzo finale potrebbe superare di gran lunga quello stimato.