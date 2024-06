Hong Kong: $ 38 milioni per la Modern & Contemporary Art di Phillips

$ 26,8 milioni per l’evening sale dedicata alla Modern & Contemporary Art, $ 38 milioni come totale combinato tra asta serale e diurna. Sono questi i numeri comunicati da Phillips all’indomani delle tradizionali maxi vendite primaverili, che si traducono con un aumento del 22% rispetto alla stagione precedente. Il top lot della sessione? Native Carrying Some Guns, Bibles, Amorites on Safari di Jean-Michel Basquiat, $ 12,6 milioni, che diventa anche il lotto più caro venduto dalla casa d’aste a Hong Kong nel primo semestre del 2024. In buona compagnia con l’opera del 2016 di Banksy, The Leopard and Lamb, aggiudicata per $ 4,7 milioni, con due opere di Yayoi Kusama, rispettivamente INFINITY NETS (ZGHEB) da $ 3,3 milioni e un’iconica Pumpkin da $ 1,8 milioni, ancora Kaws con Pay the debt to Nature, dritta fino a quota $ 763.435.

Qualche riflessione a caldo. «Sulla scia del successo ottenuto nella Evening Sale», commenta Anastasia Salnikoff, Head of Day Sale, Modern & Contemporary Art, Phillips Hong Kong, «siamo lieti di vedere importanti risultati anche per l’asta diurna, a conclusione della stagione delle aste della Modern & Contemporary Art di Hong Kong. I maestri asiatici d’arte moderna e contemporanea, tra cui Zao Wou-Ki, Park Seo-Bo, Yoshitomo Nara e Yayoi Kusama hanno guidato la vendita, insieme agli artisti contemporanei occidentali come Guy Yanai, Kenny Scharf, Billy Childish and Derek Fordjour. L’opera 25.11.81 di Zao Wou-Ki, rimasta nella stessa collezione privata per quattro decenni, è stata battuta per 12 milioni di HK$ 1,5 milioni, superando di 1,7 volte la sua stima pre-vendita, a dimostrazione della forza di Phillips nel proporre nuove opere nelle nostre vendite accuratamente selezionate. Le opere di Yoshitomo Nara e Yayoi Kusama continuano a essere molto ricercate, con i loro dipinti iconici presenti nella Day Sale, tutti venduti al di sopra delle stime pre-vendita. La selezione di opere del gruppo Gutai, tra cui Atsuko Tanaka, Sadamasa Motonaga e Kazuo Shiraga, ha ottenuto buoni risultati, dimostrando le nostra forza in questa categoria».

A proposito della sola Evening Sale, invece, la maxi vendita che includeva anche il Basquiat milionario: «Sulla scia del successo di Untitled (ELMAR) di Jean-Michel Basquiat, che è diventato il lotto più costoso venduto all’asta a New York questa primavera», specifica Meiling Lee, Head of Modern & Contemporary Art, Asia, «questa sera Native Carrying Some Guns, Bibles, Amorites on Safari dell’artista della stessa collezione è stato venduto per la notevole cifra di HK$ 99 milioni/$12,6 milioni, diventando l’opera di maggior valore della stagione tra tutte le case e le categorie di Hong Kong. Questi risultati eccezionali confermano la nostra incrollabile dedizione all’eredità di Basquiat e hanno dimostrato davvero tutto ciò di cui siamo capaci. Siamo grati per il duro lavoro del nostro team globale nell’organizzazione di un’asta che cattura in modo così brillante l’attuale domanda di mercato. Sono state offerte opere rare sul mercato, con l’80% delle opere nella nostra vendita serale che non erano mai state vendute all’asta prima, con un tasso di vendita impressionante del 96% e il totale della vendita segna un aumento del 10% rispetto alla stagione precedente». Percentuale che sale al 22%, sommando i risultati della Day Sale.