Nasce Art Basel Qatar, la fiera sbarca a Doha a partire dal 2026

Art Basel si espande a Doha: insieme a Basilea, Miami Beach, Hong Kong e Parigi, anche la capitale del Qatar ospiterà, a partire dal 2026, la prestigiosa fiera targata da MCH Group, segnando un’espansione significativa del marchio svizzero nel cuore della regione MENA. La nuova Art Basel Qatar rientra nell’ambito di un accordo di ampio respiro con le organizzazioni QSI – Qatar Sports Investments e QC+. Si tratta della prima fiera di portata internazionale a essere ospitata in una delle capitali del Golfo.

Il nuovo appuntamento fieristico si terrà nel mese di febbraio all’interno dell’M7 creative hub e del Doha Design District, nel centro di Msheireb, nei pressi dal Museo Nazionale del Qatar. La scelta del luogo, simbolo della trasformazione urbana e culturale della capitale, vuole lanciare già un messaggio: Art Basel Qatar vuole infatti proporsi come un attore stabile nell’ecosistema economico, creativo e identitario del Paese.

Art Basel Qatar nasce infatti all’interno della cornice della Qatar National Vision 2030, il progetto promosso dall’emiro Tamim bin Hamad Al Thani per trasformare l’emirato in una knowledge-based economy. Centrale in questa visione è l’azione di Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, presidentessa di Qatar Museums, figura chiave nel posizionamento del Paese come hub globale per la cultura. A lei si deve l’apertura di musei come il National Museum of Qatar e il 3-2-1 Olympic and Sports Museum, così come lo sviluppo del futuro Art Mill Museum e del Lusail Museum.

Come sottolineato da Noah Horowitz, CEO di Art Basel, l’iniziativa nasce in risposta a una crescita esponenziale del sistema dell’arte nella regione MENA, dove negli ultimi decenni si sono affermati musei internazionali, fondazioni, collezioni private e una comunità di artisti e galleristi sempre più solida. Art Basel Doha sarà quindi l’occasione per allargare il bacino dei collezionisti e per aprire nuove traiettorie tra Europa, Asia e Africa, in un momento in cui il sistema dell’arte e il mercato cercano di ridefinire i propri centri di gravità.

Determinante per la nascita della fiera è il coinvolgimento di Qatar Sports Investments, fondo attivo a livello globale nello sport e nell’entertainment – non ultimo, proprietario della squadra di calcio del Paris Saint-Germain -, e di QC+, collettivo specializzato in commerce culturale, curatela e design di mostre. L’obiettivo dichiarato è trasformare la cultura in un motore di sviluppo tanto quanto lo sport e attrarre nuovi flussi di investimento verso l’arte.

Andrea Zappia, presidente di MCH Group, la holding proprietaria di Art Basel, parla di «Un progetto rivoluzionario basato su una visione condivisa» e promette il pieno supporto del gruppo per garantirne il successo. Dopo l’espansione a Parigi nel 2022, l’ingresso in Qatar rappresenta una nuova scommessa su un pubblico internazionale ma anche sul peso geopolitico della cultura.