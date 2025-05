Firenze, l’arte moderna e contemporanea è in asta da Gonnelli

Gonnelli Casa d’Aste, spazio all’arte moderna e contemporanea. Siamo a Firenze, nella sede di via Fra’ Giovanni Angelico 49. Mercoledì 21 e giovedì 22 maggio vanno in scena i protagonisti del Novecento e del XXI secolo, ecco gli highlights in anteprima.

Si inizia dalle stampe moderne, per rendere l’idea: Cavalli sulla spiaggia di Giorgio De Chirico (lotto 247, base d’asta 400 euro), Mercato vecchio di Firenze: Via degli Speziali in inverno di Telemaco Signorini (lotto 320, base d’asta 700 euro) e Le Suicide di Félix Vallotton (lotto 325, base d’asta 240 euro). Seguono disegni, dipinti e sculture moderne, inclusa un’opera rara di Gino Rossi: Paesaggio collinare/Ritratto femminile del 1912-13, al lotto 491. «L’opera presenta al recto un paesaggio collinare con un primo piano di alberi ad alto fusto e una serie di edifici che corrono in secondo piano», spiegano da Gonnelli Casa d’Aste. «Sullo sfondo è tratteggiato un profilo montuoso coronato da una fuga di nubi. Di fattura larga e sintetica, questo paesaggio si caratterizza per la ricchezza e la varietà cromatica, che trascorre dalla gamma dei verdi e degli azzurri sino alle più calde tinte viola e arancio, e da una materia pittorica intensa e vibrante. Sul verso è abbozzato un ritratto femminile a mezza figura, con veste azzurra chiusa da due bottoni, volto di tra quarti a profilo perduto capigliatura rossiccia, senza particolare definizione fisiognomica, ma con stesura particolarmente elaborata, di stessa mano ma cronologicamente a posteriori rispetto al recto. Per la coerenza stilistica e formale, per chiara contiguità con analoghi motivi iconografici e per la qualità complessiva della pittura l’opera può essere attribuita a Gino Rossi (Venezia 1884- Treviso 1947)». La base d’asta, qui, è di € 20.000.

Altri lotti speciali offerti dalla maison: un nucleo di opere di Umberto Brunelleschi (lotti 374, 375 e 376, basi d’asta di 3.000, 1.300 e 1.200 euro), Il pastore napoletano di Vincenzo Caprile (lotto 380, base d’asta 900 euro), Quattro micropitture di Antonio Fontanesi (lotto 407, base d’asta 1.200 euro), Paesaggio di Silvestro Lega (lotto 439, base d’asta 800 euro), Dama di profilo con spilla dorata di Antonio Mancini (lotto 452, base d’asta 3.000 euro), due Bozzetti per cartoline postali attribuite ad Alphonse Mucha (lotti 464 e 465, base d’asta 2.000 euro ciascuno), Ritratto di Franz Liszt (?) di Pelagio Pelagi (lotto 478, base d’asta 1.800 euro), Case toscane di Ottone Rosai (lotto 490, base d’asta 7.000 euro), Ritratto di Miss H. Hammersley della cerchia di John Singer Sargent (lotto 496, base d’asta 1.000 euro).

C’è una sezione dedicata ad Adolfo De Carolis il 22 maggio, seguono poi le caricature (inclusa la Coppia caricaturale di Giovanni Boldini al lotto 542, base d’asta 600 euro). E si arriva al Futurismo, da Guerra sola igiene del mondo di Filippo Tommaso Marinetti (lotto 601, base d’asta 1.000 euro) ad Automobile rossa in corsa di Lucio Venna (lotto 615, base d’asta 1.000 euro). Da segnalare, quattro studi per opere successive oppure mai realizzate di Fortunato Depero, provenienti dal medesimo album: Guerriero cinese, Panciotto per Benedetta Marinetti (ma, poi, di F.T. Marinetti), Per bibita effervescente (Birra Ambrosiana) e San Pellegrino (lotti dal 580 al 583, basi d’asta da 2.200 a 2.600 euro).

L’ultima sessione di vendita è dedicata all’arte contemporanea e alla street art fiorentina e toscana: occhio a Senza titolo di Enrico Bordoni (lotto 632, base d’asta 500 euro); Ricordo dell’Elba e Senza titolo di Bruno Brunetti (lotti 633 e 634, basi d’asta di 800 e 600 euro); Composizione formale di Luciano Ori (lotto 666, base d’asta 500 euro); Senza titolo di Bruno Saetti (lotto 669, base d’asta 900 euro); Fiori distesi di Sergio Scatizzi (lotto 672, base d’asta 500 euro); Senza titolo di Ben Vautier (lotto 683, base d’asta 800 euro) e Senza titolo di Venturino Venturi (lotto 685, base d’asta 800 euro). Appuntamento domani e giovedì, a Firenze.