Sotheby’s, all’asta uno Stegosauro stimato fino a $ 6 milioni

Sembra che la dinosauro mania non si sia estinta, da una parte all’altra del globo. Né la voglia di possedere uno scheletro di dinosauro – per esporlo poi chissà dove, se nel salotto di casa o nelle sale affollate di qualche maxi museo. Apriva la strada il Tirannosauro Sue, nel lontano 1997, Sotheby’s lo vendeva per $ 8 milioni. Nel 2020, la competitor Christie’s assegnava il T-Rex Sten per la cifra impressionante di $ 31,8 milioni. Seguivano presto esemplari come il triceratopo Big John da € 6,7 milioni (Drouot Parigi, 2021), o ancora il piccolo bipide da € 300.000 aggiudicato dall’italiana Cambi – quasi un dinosauro “da soggiorno”, come si diceva allora. Solo per citare alcuni casi eccezionali. Ora un nuovo capitolo da Sotheby’s, che ci riprova con Apex: è il primo esemplare di Stegosaurus ad arrivare sul mercato, praticamente completo, incredibilmente ben conservato. Andrà in vendita il prossimo 17 luglio da Sotheby’s, nel corso dell’asta di Storia Naturale. Un fossile simile, Sophie, è esposto al National History Museum di Londra (ma «Apex è più grande di Sophie del 30%», specificano subito da Sotheby’s). La stima? Una cifra compresa tra $ 4 e 6 milioni.

«Apex segna un traguardo davvero importante, si tratta di uno dei migliori fossili del suo genere mai rinvenuti», commenta Cassandra Hatton, Sotheby’s Global Head of Science & Popular Culture. «Lo Stegosaurus è una delle specie di dinosauri più universalmente riconoscibili, la sua inconfondibile sagoma è stata fonte di fascino e di meraviglia per intere generazioni».

Partiamo dalle origini. Era il maggio 2022 quando Apex fu scoperto nella Formazione Morrison, nella contea di Moffat, in Colorado, vicino alla città di Dinosaur. Lo scavo è stato completato nell’ottobre 2023. Fossili di questo intrigante gruppo sono stati trovati in località del Giurassico-Cretaceo in tutta l’Eurasia, il Nord America e l’Africa. Nella Formazione Morrison, le specie di Stegosauro sono classificate in due generi, Stegosaurus e Hesperosaurus. Si differenziano principalmente per la forma delle loro placche dorsali: le placche di Stegosaurus sono più alte e appuntite, mentre quelle di Hesperosaurus sono più larghe e arrotondate. Entrambi i generi condividono una serie di quattro punte all’estremità della coda, sebbene Stegosaurus abbia anche un’armatura della gola (cervicale) unica che manca a Hesperosaurus. Ma «le distinzioni tassonomiche tra questi due generi e le loro specie», informano da Sotheby’s, «rimangono un argomento di dibattito in corso».

Ed ecco il caso specifico dello Stegosauro che transiterà sotto il martello quest’estate, da Sotheby’s New York. «L’esemplare non mostra segni di ferite legate al combattimento o alla predazione», spiegano dalla casa d’aste. «Tuttavia, le prove di artrite indicano che è vissuto fino a un’età avanzata». Poi, a proposito della vendita di un esemplare così speciale: «Sotheby’s ha collaborato a stretto contatto con il proprietario per documentare l’intero processo», rivela il comunicato ufficiale della casa d’aste, «dalla scoperta e dallo scavo al restauro, fino alla preparazione e al montaggio, assicurando che la documentazione e la vendita dell’esemplare fossero gestite con i più alti standard e trasparenza».

Prima della vendita del 17 luglio, Apex sarà in mostra nelle gallerie di Sotheby’s, nella sede di New York.