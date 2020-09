Stan, un T-Rex contemporaneo all’asta di Christie’s

Dopo «il più grande acquerello di Cézanne da decenni» e il ritratto di Dora Maar di Picasso, ecco un altro highlight della prossima Evening Sale di Christie’s. Non si tratta di un dipinto moderno, né di una sperimentazione più recente. Eppure, nell’immaginario comune, lo scheletro del T-Rex che sfila all’incanto del 6 ottobre è più contemporaneo che mai.

«È un’occasione unica nel suo genere», rivela James Hyslop, capo del dipartimento di Storia Naturale di Christie’s Science & Natural History. «Non ci sono T-Rex come questo sul mercato, è un evento incredibilmente raro quando se ne trova uno grande». Scoperto nel 1987 da Stan Sacrison, lo scheletro fossile fu subito ribattezzato STAN, in onore dello scienziato. E ancora oggi, Christie’s lo presenta così al suo pubblico: il T-Rex Stan, «uno dei migliori esemplari mai rinvenuti».

Ed ecco allora la domanda: perché un dinosauro, vissuto 67 milioni di anni fa, viene inserito nella 20th Century Evening Sale? È ancora l’esperto James Hyslop a rispondere: «Si tratta di un pezzo iconico del XX secolo, si inserisce così bene nel contesto in cui lo offriamo». E in effetti, il tirannosauro vive e rivive attraverso il Novecento e arriva fino ai giorni nostri grazie ai grandi classici del cinema, a partire da Il mondo perduto(1925), passando per King Kong (1933) e Godzilla (1954), fino ad arrivare a Jurassic Park di Steven Spielberg (1993), che ha segnato gli anni novanta e una schiera infinita di appassionati.

Insomma, Stan si arroga il diritto di partecipare alla vendita di arte moderna e contemporanea, con una stima compresa tra i 6 e gli 8 milioni di dollari. D’altronde, le stranezze del collezionismo non smettono di stupirci. Oltre ai memorabilia più assurdi – dalle sneakers di Michael Jordan all’aria respirata da Brad Pitt e Angelina Jolie – di recente sono gli oggetti spaziali a catturare l’attenzione dei collectors di tutto il mondo, con un meteorite lunare (NWA 12691) venduto da Christie’s per $ 2,5 milioni e la navicella Vostok 3KA-2, battuta da Sotheby’s per $ 2,882,500. Nessuna incertezza, dunque, nell’inserire anche un tirannosauro nell’Evening Sale del 6 ottobre. «T-Rex è un marchio in un modo in cui nessun altro dinosauro lo è», conclude Hyslop, «e si adatta in modo molto naturale a un Picasso, a un Jeff Koons o a un Andy Warhol».