Record per l’asta di Finarte Fotografia online

Un segnale positivo per il mercato dell’arte arriva dall’asta di Finarte di Fotografia. La sessione del Dipartimento di Fotografia di Martedì 17 Marzo ha registrato un riscontro sorprendente, totalizzando un venduto che si avvicina ai 390mila euro registrando una crescita del 40 per cento rispetto all’asta di ottobre.

In questo particolare momento storico un risultato concreto e incoraggiante, nonostante la chiusura al pubblico per la partecipazione in sala, nel rispetto del decreto relativo all’emergenza sanitaria.

La grande partecipazione di collezionisti da remoto ha garantito il successo, tra gli highlights il cibachrome di Franco Fontana, un angolo inusuale e assolato della città di Zurigo, aggiudicato a 3.584 euro.

Il ponte della nave da crociera di Luigi Ghirri a 7.620 euro. Proseguendo con il lotto 8, la visione della spiaggia animata di Viareggio di Massimo Vitali aggiudicata a 3.072 euro, fino alla veduta di Roma di Gabriele Basilico passata di mano a 5.856 euro, opera di cui è stata riconosciuta la rarità per l’inusuale presenza della figura umana negli scatti del fotografo milanese.

Ottimi risultati anche per le due stampe proposte del fotografo fiorentino Massimo Listri, con la Biblioteca di Weimar venduta a 2.816 euro e, al lotto successivo, il Castello di Rivoli battuto a 6.380 euro, registrando un nuovo record italiano per il fotografo.

Importanti le aggiudicazioni di fotografi internazionali di fama mondiale guidati dai 21.360 spesi per l’opera unica con collage di piume e interventi a gouache di Peter Beard.

Seguono poi un Wolfgang Tillmans venduto per 5.100 euro, proseguendo con i monaci Shaolin di Steve McCurry aggiudicati rispettivamente a 3.584 e a 2.560 euro, i classici ritratti femminili di Nobuyoshi Araki o il ritratto di Amanda dell’americana Nan Goldin.

Con il 60 per cento di aggiudicato sul valore, prendendo dimora nelle collezioni di nuovi attenti acquirenti, le opere di fotografia selezionate da Finarte segnano un’importante passo nel loro mercato online.