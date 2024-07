Ringo Starr ai Beatles: all’asta la lettera del debutto

«Love, love me do / You know I love you, / I’ll always be true. / So please, / love me do». Così cantava il primo singolo dei Beatles Love Me Do dopo l’entrata di Ringo Starr nel gruppo che rivoluzionò l’intera produzione musicale a partire dagli anni ‘60. Il singolo fu registrato in due sessioni e pubblicato il 5 ottobre, raggiungendo la 17a posizione nelle classifiche britanniche entro il mese successivo. Il primo di un’ampia e ricca collezione di successi. Nell’asta dal vivo Valuable Books and Manuscripts oggi, 10 luglio, a Londra, Christie’s presenta una lettera di tre pagine scritta da Starr (Richard Starkey) alla sua fidanzata Doreen Walker, indirizzata a Liverpool e firmata il 31 ottobre 1962. Una lettera che racconta con voce confidenziale e trepida emozione un passaggio centrale nella storia e nel successo internazionale dei Beatles. In asta con una stima di £ 30.000-40.000.

«Sono successe molte cose dall’ultima volta che ti ho parlato. […] Ho ricevuto una telefonata che mi chiedeva se mi sarei unito ai Beatles e ho detto di sì», scrive a proposito del suo ingresso come batterista nel gruppo e dell’uscita del primo singolo Love Me Do. Starr scoprì il suo viscerale amore per le percussioni da piccolo, per cui rifiutò ogni interesse verso qualsiasi altro strumento che non fosse la batteria, durante il ricovero in un sanatorio a 13 anni quando contrasse la tubercolosi. Anche la sua ortografia idiosincratica che racconta la lettera riflette le numerose interruzioni del suo percorso scolastico a causa di ripetute malattie infantili. Dopo aver fondato prima un gruppo legato al genere dello skiffle, nel maggio del 1960 Starr entrò come batterista nel gruppo degli Hurricanes, una delle band più importanti della scena di Liverpool. Il suo primo incontro con i Beatles avvenne il primo ottobre dello stesso anno, quando i due gruppi condivisero una residenza al Kaiserkeller di Amburgo. Starr lasciò gli Hurricanes nel gennaio del 1962 e qualche mese dopo, il 14 agosto, accettò l’invito di John Lennon. Due giorni dopo, il loro manager licenziò l’allora batterista Pete Best, di cui Lennon e Paul McCartney erano sempre più insoddisfatti, e la loro prima esibizione come Beatles fu il 18 agosto nella cittadina di Port Sunlight, scrivendo una nuova storia della musica che tutti noi oggi conosciamo.

«Sto andando molto bene con il nuovo gruppo, abbiamo un disco in uscita, spero che tu l’abbia fatto in Lussemburgo, ogni sera (NON DIMENTICARE DI COMPRARLO), abbiamo fatto lo spettacolo televisivo, anche lo spettacolo delle 5 e siamo di nuovo su People and Places questo venerdì. Mercoledì andremo ad Amburgo per due settimane, torneremo a casa per un mese e torneremo per altre due settimane…». Starr prosegue elencando i prossimi tour, un’esibizione al Liverpool Empire con Little Richard, Jet Harris e Kenny Lynch, una registrazione televisiva e un’esibizione nella città natale di Doreen, al club Oasis di Manchester, a cui dice: «Se riesci a trovarlo è vicino alla piazza della città, andiamo a prendere un caffè o qualcosa del genere quando finiamo». Questa lettera è un promemoria dalla natura straordinaria, eclettica ed energetica, degli impegni dei Beatles in questo primo periodo, con le loro ultime residenze allo Star-Club di Amburgo che si conclusero con apparizioni televisive e spettacoli al fianco di cantanti del calibro di Little Richard e Frank Ifield.

Insieme alle parole scritte di Ringo Starr, questa edizione di Valuable Books and Manuscripts, da Christie’s, presenta un’estesa serie di libri storici significativi, tra cui un grande atlante olandese di Willem Blaeu del 1664, contenente più di 200 mappe finemente rilegate e rivestite d’oro (stimato per £ 200.000-250.000). Numerosa è anche la selezione di lettere presentate, spaziando dalla mano del celebre compositore Giuseppe Verdi; del rivoluzionario scrittore brittannico Charles Dickens autore di Oliver Twist; insieme a quelle del fondatore della psicanalisi Sigmund Freud e del suo “successore” Carl Jung; fino a quelle di Charles Darwin, teorico dell’evoluzionismo, e di Albert Einstein che descrive in dettaglio una serie di formule matematiche a una giovane scienziata, con stima di £ 40.000-60.000. Un ricco catalogo dalle connotazioni multidisciplinari per un vasto panorama di collezionisiti e ricercatori appassionati.