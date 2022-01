Robbie Williams mette in vendita tre opere di Banksy

Ancora ricorda quando le vide per la prima volta. E ora le affida a Sotheby’s per una vendita complessiva che, secondo gli esperti, potrebbe raggiungere i £ 10 milioni. Stiamo parlando di Robbie Williams, la voce di Angels, Candy e Feel che, il prossimo 2 marzo, vedrà sfilare all’asta alcuni pezzi della sua collezione personale. E punta sicuro su un altro re del pop, il misterioso Banksy che – proprio da Sotheby’s – ha toccato il tetto scintillante di £ 18,5 milioni.

«Credo siano alcuni dei suoi migliori lavori e adoro quanto siano strettamente legati agli esemplari di strada», rivela Robbie Williams attraverso un comunicato ufficiale. E aggiunge: «In quanto collezionista del lavoro di Banksy, si diventa parte di un movimento culturale più ampio. Adoro l’arte di Banksy. È iconico e di grande impatto, e mi fa ridere».

Ed ecco quindi i tre lavori in questione. Si inizia da Choppers (2005), direttamente dalla serie dei Vandalised Oils, con quei due elicotteri militari, stranianti, che planano minacciosi su un paesaggio agreste (stima: £ 2,5 milioni – 3,5 milioni). C’è il celebre Kissin Coppers, con i due poliziotti che si baciano apparsi per la prima volta nel 2004, sul muro di un bar di Brighton (stima: £ 2,5 milioni – 3,5 milioni). E poi ancora l’ultra nota Girl with Balloon, proveniente da un’edizione di 5: il soggetto è lo stesso che, nel 2018, si autodistrusse nel bel mezzo di un incanto, ma stavolta è realizzato sul metallo, una novità assoluta per il mercato secondario (stima: £ 2 milioni – 3 milioni).

«Queste tre opere», conclude Hugo Cobb, Head of The Now Evening Auction, «uniscono le eredità culturali di due delle più grandi star britanniche: Robbie Williams e Banksy. Come il loro creatore, e come il loro proprietario, sono aspre, iconiche, irriverenti e uniche». Appuntamento a marzo, a Londra, per scoprire i dettagli di tre vendite superstar.

Aspre, iconiche, irriverenti e uniche. Le tre opere all’incanto