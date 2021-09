Banksy torna da Sotheby’s con “Love is in the Bin”

Era il 5 ottobre 2018. L’auctioneer di Sotheby’s Londra aveva appena assegnato Girl with Balloon di Banksy per £1 milione – un nuovo record, allora, per l’artista di Bristol – quando l’opera, ancora appesa alle pareti della casa d’aste in New Bond Street, si disintegrò. Solo a metà, a dirla tutta, perché qualcosa andò storto nell’ingranaggio inserito in gran segreto da Banksy. Ma poco importa: quella sera i presenti assistettero a un’indimenticabile performance, alla creazione di un’opera a sé stante che di lì a poco, con una nuova data e un’autentica della Pest Control, avrebbe perfino cambiato nome. A tre anni di distanza da quell’evento sensazionale, Love is in the Bin torna all’asta da Sotheby’s, nella stessa sala che le ha dato la vita. La stima? Stavolta, una cifra compresa tra i £4 e i £6 milioni. Vale a dire fino a 6 volte il suo prezzo originale.

«Love is in the Bin è nata dall’avvenimento artistico più spettacolare del XXI secolo», commenta Alex Branczik, Sotheby’s Chairman, Modern & Contemporary Art. «Quando Girl with Balloon si è “autodistrutta” nel nostro salone, Banksy ha scatenato uno scalpore globale che da allora è diventato un fenomeno culturale. […] Oggi quest’opera è considerata l’erede di una venerata arte anti-establishment iniziata con DADA e Marcel Duchamp più di un secolo fa. Famosa, audace e culturalmente onnipresente, Love is in the Bin è il capolavoro di Banksy per eccellenza e una vera icona della storia dell’arte recente».

Una grande lungimiranza, in questo senso, va riconosciuta al collezionista che aveva deciso fin da subito di tenere con sé quell’opera semi-distrutta, senza chiedere indietro la somma iniziale. «È stato incredibile aver fatto parte della storia di come è nata una delle opere d’arte più famose del mondo», dichiara attraverso un comunicato stampa di Sotheby’s. «Adesso, però, è il momento di lasciarla andare». E il momento è davvero perfetto, sembra, visti gli ultimi record d’asta del writer di Bristol (ve ne parlavamo qui). Ma che cosa ne sarà adesso di Love is in the Bin, l’opera che ha generato oltre 30.000 notizie globali, che ha ispirato le pubblicità di marchi come McDonald’s e IKEA e che rappresenta una delle immagini più iconiche, più immediatamente riconoscibili degli ultimi anni? Saremmo dei bugiardi se vi dicessimo di non sperare in un bis, il prossimo 14 ottobre. Ma forse, come Paganini, Banksy non ripete. Stay tuned.