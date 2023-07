Salvo, Boetti, Medardo Rosso. Tutti gli highlights dell’asta di Cambi

I nomi sono quelli dell’arte moderna e contemporanea nostrana, con qualche sguardo fuori dai confini, tra dipinti, grafiche e sculture. C’è «il meglio della produzione artistica italiana e internazionale» in asta il 5 e il 6 luglio da Cambi, a Milano – lo annunciano a gran voce dalla maison. Qualche indizio: si parte dalle marionette a tinte accese di Fortunato Depero, l’artista le dipinse durante un soggiorno a Capri, ospite del poeta svizzero Gilbert Clavel. Stima: € 80.000-100.000. In ottima compagnia con una Testa di bimbo in bronzo eseguita da Medardo Rosso tra il 1887 e il 1889, poco prima del suo trasferimento a Parigi, in un clima ancora tardo-scapigliato. «È un’opera molto particolare in quanto concava, scolpita solo di fronte», spiega nel corso del nostro scambio Michela Scotti, specialista del Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea di Cambi Casa d’Aste. «Chi ha Medardo Rosso normalmente ha le testine, le cere o i bronzi, però questa è un’opera che appartiene ancora al periodo milanese». La valutazione pre-incanto, particolarmente competitiva: € 80.000-100.000.

Ci sono tutte le superstar italiane all’estero da Cambi, quelle che conquistano i collectors nelle principali piazze internazionali – Londra in primis. Ed ecco un iconico ricamo Niente da vedere niente da nascondere di Alighiero Boetti, un esempio per tutti, lo stesso nome che lo scorso anno ha toccato il tetto glorioso di $ 8,8 milioni. La stima, da Cambi, è di € 40.000 – 60.000. «C’è interesse, in generale, per tutto ciò che è di qualità con delle basi d’asta accattivanti, per quello che invita ad un rilancio», conferma Michela Scotti. Perfettamente in linea con il trend delle vendite in giro per il globo, colte da una nuova fase di “normalità”, di collezionisti parchi, di bidding battle compassate – ben distanti dagli exploit vertiginosi degli ultimi anni, culminati in un 2022 di record fuori misura.

Proseguiamo. Bella la Sintesi arabescale di un paese di Enrico Prampolini, appartiene alla serie di paesaggi astratti ispirati all’architettura di Capri, Anacapri e della Costiera Amalfitana, dipinti dall’artista tra il 1921 e 1922 (stima: € 40.000 – 70.000). Da segnalare anche Benedetto al pianoforte di Oscar Ghiglia del 1935, ritratto di suo figlio (stima: € 50.000 – 60.000), e poi Senza Titolo di Giuseppe Santomaso (stima: € 100.000 – 150.000), Linee forze di paesaggio estivo di Giacomo Balla (stima: € 100.000 – 150.000), John Fitzgerald Kennedy di Sergio Lombardo (stima: € 35.000 – 45.000), Paesaggio con tre fari di Salvo (stima: € 40.000 – 60.000) – «è destinato a salire nel tempo», il pronostico della maison. Qualche lotto che abbia catturato un’attenzione particolare, già prima della vendita di domani? «La grande carta di Hermann Nitsch che abbiamo stimato € 25.000 ha attirato molto il mercato internazionale», rivela a exibart l’esperta, alla vigilia dell’asta, «in particolare l’America, perché in questo momento l’artista sta salendo molto di quotazione. Anche se è una carta di una performance del 2005, a € 25.000 ha già un buon numero di galleristi interessati». L’appuntamento è a domani, mercoledì 5 luglio, e poi ancora il giorno successivo, con l’arte moderna e contemporanea di Cambi.