Seguire le stelle: un astrolabio del XV secolo sarà battuto all’asta da Bonhams

«Prima dell’era degli smartphone, c’era l’astrolabio. Veniva utilizzato non solo per leggere l’ora, ma anche per mappare la propria posizione, seguire le stelle e persino come strumento astrologico per prendere decisioni», dichiara Jon Baddeley, specialista della casa d’aste Bonhams. Ebbene sì, secoli prima dell’avvento degli smartphone, l’uomo usufruiva di un altro supporto per raccogliere le stesse informazioni che oggi cerchiamo nei nostri telefoni. Non si fissavano schermi LED, ma astrolabi: dispositivi analogici composti da dischi stratificati e altri elementi girevoli che offrivano informazioni basate sulla posizione delle stelle nel cielo.

Ed è proprio il 24 aprile che la nota casa d’aste londinese proporrà un’ interessante selezione di strumenti scientifico-tecnologici, tra cui spicca l’astrolabio di Regiomontano/Cardinale Bessarione, datato 1462, con una notevole stima che va da £ 250.000 a 350.000. Unico al mondo, il modello Regiomontano/Cardinale Bessarione presenta un legame diretto con un periodo di transizione scientifica e spirituale della cultura europea. La scrittura romana utilizzata nell’incisione è infatti caratteristica del XV secolo, ma conserva tracce della precedente epoca gotica, nei numeri e nell’uso del motivo del quadrifoglio.

La giornalista Laura Poppick, nella 78esima uscita del Bonhams Magazine, scrive: «Nel suo periodo di massimo splendore, [l’astrolabio] rispondeva a tutta una serie di esigenze che andavano da quelle scientifiche a quelle religiose, fino al banale processo decisionale quotidiano… Sebbene l’uso di questi intricati strumenti sia stato superato nel XXI secolo, la loro bellezza e il loro fascino continuano a vivere. Offrono ancora informazioni preziose sul nostro tempo e sul nostro posto nell’universo, ricordandoci che ciò che consideriamo puramente moderno è spesso solo qualcosa di re-immaginato dal passato».

