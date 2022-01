Magritte, “L’impero delle luci” in vendita al migliore offerente

È stato esposto in tutto il mondo, da Roma a Parigi, da Seoul a San Francisco, fino a un prestito a lungo termine al Musée Magritte di Bruxelles, dal 2009 al 2020. Ora la notizia: L’impero delle luci va all’asta da Sotheby’s, protagonista superstar della vendita londinese del prossimo 2 marzo. La stima? Secondo gli esperti, oltre $ 60 milioni.

«Capolavoro dell’arte del XX secolo», spiega Helena Newman, Chairman of Sotheby’s Europe and Worldwide Head of Impressionist & Modern Art, «L’impero delle luci riunisce i due elementi fondamentali della vita quotidiana – quelli del giorno e della notte – su una tela paradossale. Con la sua scala impressionante, il dipinto cinematografico attira lo spettatore nel mondo senza tempo di Magritte. La sua immediatezza e la sua potenza racchiudono tutta la “qualità da star” che pone Magritte nel pantheon degli artisti più ricercati del mercato».

Realizzata nel 1961 per la baronessa Anne-Marie Gillion Crowet – figlia del mecenate belga Pierre Crowet – e custodita, da allora, nella collezione di famiglia, la tela è senza dubbio tra le più iconiche, riconosciute e celebrate del repertorio di Magritte. Un soggetto piuttosto caro al surrealista, in effetti, ripreso e reimmaginato più volte a partire dal 1948. «La serie fu un successo immediato sia per il pubblico che per i collezionisti», aggiungono gli esperti della maison, «con la prima versione acquistata da Nelson Rockefeller ed esemplari conservati nella Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, al Museum of Modern Art di New York, nella Menil Collection di Houston e al Royal Museums of Fine Arts di Bruxelles». Nel 2017, il primo Empire des lumières ad olio della serie ha trovato casa, da Christie’s, per $ 20,6 milioni. Ora l’esemplare di Sotheby’s, con i suoi 114,5 x 146 cm, è pronto a illuminare una nuova vendita sensazionale.