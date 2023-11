Sotheby’s Milano, € 1,2 milioni per i vasi placidi di Morandi

Un totale di € 10,7 milioni, il 93% dei lotti venduti, di cui il 45% a prezzi superiori alle stime alte. Sono questi i risultati dichiarati da Sotheby’s Milano all’indomani dell’asta che ha visto sfilare, uno dopo l’altro, i lavori dei maestri nostrani e fuori dai confini (ve li presentavamo qui, alla vigilia dell’incanto). Il top lot della performance? Come previsto, la Natura Morta a tinte tenui di Giorgio Morandi del 1955, dritta fino a quota €1,2 milioni (stima €1-1,5m). E poi ancora una tela bianca di Lucio Fontana, un Concetto spaziale del 1960 venduto – a un cliente online – per € 1 milione, oltre la stima minima di € 600.000. Ed è in ottima compagnia: € 1 milione anche per un Concetto spaziale del 1961, € 381,000 per il Teatrino del 1964-65, € 317.500 per le iconiche Attese del 1958.

«La vendita di arte contemporanea di questa stagione ha visto i maestri italiani confrontarsi con le loro controparti internazionali, suscitando l’interesse di collezionisti provenienti da tutto il mondo», rivela al termine dell’incanto Lorenzo Rebecchini, Head of Sales, Contemporary Art, Italia. «Abbiamo visto partecipanti dall’Europa, dagli Stati Uniti e persino da paesi lontani come il Libano e il Messico contendersi opere straordinarie facendo registrare uno dei più alti tassi di vendita mai visti per un’asta di questo tipo a Milano».

C’era anche uno studio giallo di Joseph Albers tra le fila di Sotheby’s Milano, Homage to the Square ha raggiunto € 292.100 (stima: €200.000-300.000). Bene anche per il panno bianco di Piero Manzoni, Achrome, che ha più che raddoppiato la sua stima massima, passando di mano per € 291.100 dopo una bidding battle tra partecipanti in sala e offerenti al telefono (stima: € 120.000-180.000). A proposito di numeri fuori dalle previsioni: moltiplica da una valutazione pre-asta di € 2200-2800 a € 15.240 la polaroid di Luigi Ghirri, Senza titolo (Roma). E così anche Il villaggio di Salvo, che prosegue inarrestabile la sua scalata, è stato venduto a un offerente online per € 254.000 – quasi tre volte la sua stima più alta (stima: € 50.000-70.000).

«L’asta di arte contemporanea di questa stagione è stata un ottimo finale per un anno fantastico per Sotheby’s Italia, che ha realizzato il più alto totale consolidato degli ultimi 15 anni», commenta Claudia Dwek, Chairman, Contemporary Art, Europe. «Il nostro approccio è sempre stato quello di continuare a innovare – sia che si tratti di introdurre nuove aste o di reintrodurre categorie in Italia – e di ascoltare le esigenze dei nostri clienti in modo da essere in grado di proporre la miglior offerta possibile».