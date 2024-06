Parigi, Sotheby’s trasloca al numero 83 di Rue du Faubourg Saint-Honoré

Flash news, Sotheby’s Parigi trasloca al 83 di Rue du Faubourg Saint-Honoré. Quando? Presto, già a metà ottobre – prontissima per la settimana di Art Basel Paris, in calendario dal 18 al 20 ottobre 2024. «Il trasferimento di Sotheby’s nello storico 83 Faubourg Saint-Honoré», commenta a caldo Mario Tavella, President, Sotheby’s France and Chairman, Sotheby’s Europe, «nel cuore del settore delle gallerie e del lusso di Parigi, e in precedenza sede della rinomata Galerie Bernheim-Jeune, sottolinea il nostro impegno nei confronti della Francia e sottolinea la crescente importanza dei mercati francesi dell’arte e del lusso per la nostra azienda».

Ed ecco le prime novità. 3300 metri quadrati su cinque piani, vale a dire una vetrina a 360° per le opere d’arte e le più prestigiose collezioni. «La nuova sede parigina di Sotheby’s sarà aperta e conviviale», fanno sapere dalla maison, e «offrirà anche masterclass, eventi, nonché eleganti e accoglienti aree relax e ristorazione».

Non che l’espansione di Sotheby’s in giro per il globo ci lasci sorpresi. La nuova apertura parisienne – “solo” dal numero 76 al numero 83, in realtà, ma guadagnando un bel po’ di spazio espositivo – è perfettamente in linea con la strategia globale della maxi azienda. Coincide con l’imminente apertura di Sotheby’s Hong Kong nel luglio 2024 e precede il trasferimento di Sotheby’s New York nel 2025 nello storico edificio Breuer, un tempo sede del Whitney Museum of American Art.

Prosegue il presidente Tavella: «Aperto, trasparente e conviviale, con un bar e una cantina, i nostri clienti potranno godersi l’emozione delle nostre aste non solo nella sala d’aste, ma anche dai piani superiori. I passanti avranno una visuale unica della sala d’aste attraverso le finestre trasparenti a tutta altezza che si affacciano sulla strada. Il nuovo spazio sarà inoltre particolarmente adatto per esporre collezioni di singoli proprietari. Sarà una destinazione a sé stante, che offrirà mostre, aste e masterclass tutto l’anno. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti in questo magnifico spazio, dove tradizione e innovazione convergono per celebrare il mondo dell’arte, della cultura e del lusso». Appuntamento a Parigi.