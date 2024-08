Speciale case d’aste #2: Blindarte

La Blindarte è una casa d’aste e galleria con doppia sede a Napoli e a Milano. Le sue origini la rendono unica nel panorama del settore. È infatti un ramo della Blindhouse, caveau super-corazzato per la custodia di valori e beni fondato a Napoli nel 1979, tra i primi del genere in Italia. Dopo un’esperienza ultraventennale, la Blindhouse fonda la Blindarte, entrando così nel mercato dell’arte. Nel 2005 viene fondato da Memmo Grilli il Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea, che conquista in poco tempo aggiudicazioni record. Nel 2016 Blindarte apre uno spazio a Milano, in via Palermo 11, che diventa sede principale del Dipartimento di Arte Moderna e Contemporanea della casa, oltre che luogo di mostre ed eventi.

La Blindarte — membro delle associazioni nazionali e internazionali di categoria — vanta traguardi di aggiudicazioni ed effettua valutazioni gratuite per qualsiasi tipo di bene si desideri includere in asta. Al momento si articola prevalentemente attraverso due sessioni di incanti in presenza: primaverili (maggio/giugno) e invernali (novembre/dicembre), oltre a diverse aste online a tempo durante l’anno nelle diverse categorie, come arte moderna e contemporanea, dipinti antichi e XIX secolo, antiquariato, gioielli e orologi, oggetti di design e vintage. La Blindarte ha organizzato la vendita all’asta di svariate collezioni, come quella della Tirrenia, la celebre società di navigazione. L’asta ha fatto registrare alla maison napoletana un record di fatturato, di aggiudicazioni e di venduto (circa il 95%) – tra le punte di diamante della vendita, il dipinto di Mario Sironi La Grande Composizione (Figurazioni allusive alla vita sul mare) è passato di mano per circa € 350.000.

Altri traguardi significativi della Blindarte: nel 2016, una tela di Daniel Buren del 1969 (circa € 360.000), nel 2017 un’opera di Cy Twombly (quasi € 470.000) e Gut V di Antony Gormley (€ 337.000). Nell’asta di maggio 2018 si evidenziano le opere di Andy Warhol e di Richard Hambleton, quest’ultima con un’aggiudicazione che ha fatto scalpore: Opening, un acrilico su tela del 1983 stimato € 7000-10.000, è stato venduto alla cifra record di € 183.800. Tra le performance più rilevanti nel 2019, poi, l’opera di Robert Rauschenberg Parsons’ Live Plants Ammonia (Cardboard) del 1971 segna un altro record della casa (circa € 630.000). Tra i recenti successi: la vendita di un dipinto di Salvo, nel 2022, per la cifra di € 155.500, per molto tempo rimasto record mondiale dell’artista, e di una carta di Kounellis del 1961, aggiudicata a € 167.500, world record per tipologia di opera per l’artista.

Aggiudicazioni degne di nota si sono susseguite anche per il Dipartimento di Dipinti Antichi: nell’asta primaverile del 2010 Ritorno del figliol prodigo di Mattia Preti è stato aggiudicato a € 234.925; a novembre 2013 Luca Giordano ha superato i € 210.000 con Mosè e il serpente di bronzo; nell’asta di novembre 2016, valicando i confini artistici regionali, il marsigliese Fabius Brest con Scorcio di Costantinopoli è stato battuto a € 136.700; l’anno successivo un’allegoria de La Musica (Santa Cecilia) di Marcantonio Franceschini ha raddoppiato la stima di partenza, raggiungendo la cifra straordinaria di € 160.000. Blindarte è stata inoltre una delle prime case d’aste italiane a proporre iniziative di raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus, come nel caso della charity sale Art to Stop COVID-19, nella primavera 2020. La vendita ha raccolto € 147.000 e il ricavato è stato interamente devoluto a supporto del personale sanitario della Regione Lombardia e dell’Istituto Pascale di Napoli.

