Speciale case d’aste #2: Pandolfini

Pandolfini, fondata a Firenze nel 1924, è la più antica casa d’aste italiana. In cento anni ha saputo consolidare il suo ruolo nel mondo dell’arte mantenendo il passo con il mercato e il collezionismo, attraverso la costante evoluzione dei criteri di valutazione e delle metodologie d’offerta.

Negli ultimi anni, Pandolfini si è mantenuta ai vertici del mercato nazionale ed è stata consacrata come realtà internazionale grazie a importanti volumi d’intermediazione e nuovi record fissati per opere e artisti. Risultati questi raggiunti grazie a una visione manageriale che ha portato negli anni all’apertura, accanto ai dipartimenti più strettamente legati al mondo dell’arte e dell’antiquariato, a settori come Vini da collezione, Reperti archeologici e Arte Orientale, già molto presenti nel mercato estero e in crescita in quello italiano.

Parallelamente, Pandolfini ha supportato lo sviluppo dei dipartimenti e della rete di esperti, ampliando la propria presenza sul territorio nazionale: alla storica sede di Firenze in palazzo Ramirez Montalvo, infatti, si sono affiancate, nel 2011, la sede di Milano in via Manzoni e, nel 2016, quella di Roma in via Margutta. Nel 2023 la maison ha concentrato i propri investimenti sul capoluogo meneghino, inaugurando Pandolfini Space, sempre in via Manzoni, nato con l’intento di aprire la casa d’aste alla città, attraverso un luogo in grado di ospitare preview, appuntamenti con esperti ed eventi dedicati a collezionisti e appassionati.

Al passo con i tempi e con uno sguardo rivolto al futuro, l’intera struttura si avvale poi della piattaforma Pandolfini Live, che consente di seguire e partecipare alle aste in tempo reale via Internet. Un atout che ha contribuito al forte aumento dei compratori stranieri, sia europei sia orientali. In continua crescita, Pandolfini deve il suo successo al costante e attento lavoro di catalogazione, al censimento delle opere e alla creazione di cataloghi sempre più documentati, grazie ad uno staff altamente specializzato e al servizio della clientela.

Espressioni concrete di tale metodologia di lavoro e della visione aziendale sono una serie di aste dal format unico in Italia, come Capolavori da Collezioni Italiane, che ha messo all’incanto pochissimi lotti selezionati e che ha registrato record interessanti. Ma è anche il caso di Opere d’eccezionale interesse storico-artistico, un’iniziativa che ha proposto ai collezionisti italiani opere di importanza museale, di particolare rilievo per la storia dell’arte nostrana, così come Tesori Ritrovati, ad oggi tra le più significative vendite all’asta organizzate in Italia da una casa d’aste italiana.

