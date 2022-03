The laws of Adrenaline: gli NFT di Ibrahimovic arrivano su MakersPlace

Undici frasi del libro di Zlatan Ibrahimovic, Adrenalina. My untold stories, ispirano altrettanti artisti di Milano. E danno vita a opere al passo con il presente, a ben 11 di quegli ultra noti NFT che da oltre un anno registrano una crescita esponenziale. Uno per tutti: lo Zlatan Mundi (2022) di Giuseppe Veneziano, dove alla sfera di vetro del famosissimo salvator di Leonardo si sostituisce, in primo piano, l’inarrivabile Pallone d’Oro. Oggi, 24 marzo, e solo per 24 ore, sulla piattaforma MakersPlace (qui) sarà possibile acquistare le prime 4 opere di questa collezione tutta digitale. Le tirature: pezzi unici, edizioni limitate e anche aperte, per abbracciare un pubblico vario, estremamente diversificato. Il progetto, sviluppato da Cairo, Corriere della Sera, ArtsLife, Wrong Theory, ArtN e G-Lor, è a cura di Alessandro Brunello ed Elisa Gusella.

Le opere all’asta, qualche anticipazione

Undici frasi, undici artisti, undici opere. Undici, come il nuovo numero della maglia del fuoriclasse svedese. Nella collezione di Ibra, il piccolo JonnyBoy di Giovanni Motta «non ricorda dove è andato, quanto lontano è stato, ma una cosa la ricorda bene, è sempre stato libero» (La Storia non raccontata: vai Ramingo, 2022). La vida es sueño (2022) di Giovanni Frangi descrive a tinte pop i sogni ad occhi aperti di uno Zlatan ancora bambino, mentre The strenght and the bravery (2022) di Paolo Manazza – in collaborazione con un digital artist anonimo – punta i riflettori sulla metafora calciatore-leone, nell’aspetto, nel gioco, nell’approccio alla vita. Indaga il tema dell’identità biografica e la sua stratificazione In.storia (2022) di Ivan Tresoldi. E c’è il logo ruggente della Metro Goldwyn Mayer nel mezzobusto di Ibra ritratto da Federico Guida in Lions Gate (2022).

«La rosa di artisti coinvolti», spiegano gli organizzatori, «spazia tra nomi consolidati della pittura come Giovanni Frangi e Federico Guida, assieme alle derive new pop di Giuseppe Veneziano e iper pop di Giovanni Motta, passando alla scena street degli storici Pao e del poeta Ivan Tresoldi, per entrare poi nel vivo della sfera della crypto arte con l’acclamato Hexeract, Davide Petraroli e il cantante HighSnob aka Esklator, che assieme al rapper GionnyScandal abbinano alla passione per la musica la creazione di NFT. L’undicesimo artista rende omaggio alla forza del campione e lo fa con lo pseudonimo M.ARM». Appuntamento a stasera, h. 18, con il drop dei primi quattro esemplari.

