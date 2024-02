The world of Salvo, la selling exhibition di Sotheby’s Milano

Prosegue fino al 22 febbraio la selling exhibition dedicata al pittore dei record. È stato Salvo – al secolo Salvatore Mangione – il nome di punta del mercato italiano e internazionale del 2023, con una sfilza di risultati monstre culminati fino al record da 1 milione a Hong Kong. Ed è Sotheby’s Milano, adesso, a rendergli omaggio, con una vendita che procede di pari passo con la mostra a Palazzo Serbelloni, in Corso Venezia 16 – la visita è solo su appuntamento, dal lunedì al venerdì.

I protagonisti assoluti: i dipinti a tinte accese dell’artista siciliano, dagli anni ’80 in avanti, con le sue valli, i suoi lampioni colorati, le sue città ridotte a figure geometriche. «La pittura senza tempo, colorata e meditativa di Salvo», rivelano dalla maison, «è manifestazione di un dialogo continuo con il mondo classico e la storia. Lo stile di Salvo affascina non solo un pubblico sempre più globale, ma anche colleghi artisti contemporanei, che attingono al suo mondo quasi onirico in cerca di ispirazione».

Alcuni pezzi della selezione: Il villaggio, Un quadro coi fiocchi, Rovine, Sant’Anna, Il Mattino. Tutti i prezzi sono su richiesta, c’è tempo fino alla prossima settimana per visitare (e acquistare) i dipinti della selezione.