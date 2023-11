Un loft interamente firmato Toiletpaper è in vendita a Milano

Mentre i prezzi impazzano per la compravendita di immobili a Milano, può succedere di incappare in annunci più speciali di altri. E di fermarsi a sognare. «Unico e divertente appartamento», recita la pagina di Italy Sotheby’s International Realty. Dove? In via Luigi Canonica, in una posizione strategica tra Arco della Pace, Parco Sempione e Paolo Sarpi. Il prezzo: € 595.000.

«Loft dallo stile surrealista nato nei tradizionali antichi laboratori della zona della vecchia Milano della fine 800/primi 900 che regala emozioni offrendo in tutti gli angoli l’iconico concept TOILETPAPER ideato dall’artista contemporaneo Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari». Ed eccoli: gli arredi Seletti e le carte da parati LondonArt riportano in vita il concept TOILETPAPER, tutto concentrato in 75 mq, in pieno centro cittadino. 1 camera, 1 bagno, poi una sfilza di tessuti e oggettistica eccentrica, dalle pareti al mobilio, dai tappeti agli specchi alla carta da parati. Moderni, magnetici, stravaganti. Sempre irrimediabilmente irriverenti.

Parola a Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari: «TOILETPAPER non è solo un progetto che va avanti da più di tredici anni, è molto di più. Ha finito per essere la nostra più intima ed estrema visione del mondo. Il luogo sicuro in cui pulsioni e fantasie sono visivamente libere di svilupparsi. Allo stesso modo, ci piace pensare al concetto di casa come spazio di vita personale dove assurdità e provocazioni trovano rifugio. Il poter unire entrambe sotto lo stesso tetto, grazie al supporto di Seletti e LondonArt, ha fatto di un appartamento il luogo sicuro per esplorare le contraddizioni dell’ordinario. Un piccolo angolo di surreale normalità nella caotica Milano». A breve, sarà un unico fortunato acquirente ad abitare questo spazio fuori dagli schemi.