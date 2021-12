Va all’asta una scultura funebre realizzata da Rodin

La notizia arriva dal New York Times: una statua in bronzo proveniente dal cimitero di Middleburg, in Virginia, sarà messa all’asta il prossimo 22 febbraio da Freeman’s, a Philadelphia. La particolarità? Fu commissionata nientemeno che a Auguste Rodin, il padre della scultura moderna. A metterla in vendita i discendenti della filantropa Elizabeth Musgrave Croswell Merrill, vale a dire la donna che dà le sembianze al monumento funerario. E non manca la motivazione, resa nota anche stavolta dalla testata americana: l’opera, nel corso degli anni, è diventata troppo famosa, al punto da rischiare di essere rubata. Meglio metterla al riparo allora – in vendita, anzi. La stima? Una cifra compresa tra 250mila e 400mila dollari.

Qualche dettaglio sulla scultura. Conosciuta come Mother and Her Dying Daughter, fu commissionata nel 1908 a Rodin dal magnate americano Thomas Merrill e da sua moglie, la già citata Elizabeth Musgrave Croswell Merrill, in memoria della figlia Sally – nata dal precedente matrimonio di Elizabeth con il governatore del Michigan, Charles Croswell, e morta all’età di 17 anni. Secondo le fonti, il progetto prevedeva la realizzazione di un’opera in marmo, ma il lavoro non fu mai completato. Dopo la morte dell’artista, nel 1917, i Merril presero accordi con il Musée Rodin: l’esemplare in marmo sarebbe rimasto a Parigi, previo l’invio alla famiglia di due versioni in bronzo, negli Stati Uniti. Ed ecco l’origine della statua in vendita da Freeman’s, dopo quasi un secolo di permanenza nel cimitero in Virginia.

Le polemiche sulla rimozione di un esemplare di arte tombale a scopo di lucro – come previsto – non hanno tardato a farsi sentire. In molti, pare, avrebbero preferito che la statua fosse destinata a uno spazio pubblico, piuttosto che all’incanto. Ma arrivano anche le prime rassicurazioni: «[I membri dello staff] certamente comprendono l’unicità della situazione e quindi procedono con la massima cautela e sensibilità per non turbare nessuno», è il commento dello specialista di Freeman’s Raphaël Chatroux riportato dal New York Times. E ancora: «[La scultura] non era stata assicurata e nemmeno fissata alla base» e la casa d’aste, per questa vendita, «spera nell’interesse istituzionale». Ad oggi, il record assoluto per Rodin all’asta è di $ 18 milioni.