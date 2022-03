Venator & Hanstein, libri illustrati antichi e moderni all’asta

Una Celestina del 1971 arricchita da 66 acqueforti di Pablo Picasso – che proprio a quest’opera letteraria dedicò anche un olio su tela, durante il suo famoso Periodo Blu (stima: € 30.000); 4 litografie contenute nell’edizione del 1954 di Poèmes et lithographes, realizzate ancora dall’artista-minotauro (stima: € 18.000); e poi un’edizione dell’Apocalisse del 1941, con 7 litografie a colori del riconoscibilissimo Max Beckmann (stima: € 4.500). C’è tutto questo da Venator & Hanstein, da oltre 70 anni punto di riferimento internazionale per la vendita di libri e stampe preziose. Appuntamenti da segnare in agenda: l’asta dedicata alla Collezione Werner Floss, 24 marzo, quella di libri antichi, 25 marzo, e si conclude in bellezza con le grafiche moderne e contemporanee, in calendario il 26 marzo.

Ancora qualche lotto su cui porre l’accento, a partire dalla ristampa del 1924 di Umbra Vitae di Georg Heym, con 49 xilografie di Ernst Ludwing Kirchner. «Kirchner possedeva una copia dell’edizione precedente e conosceva molto bene quelle poesie», spiegano dalla maison. «Progettò personalmente tutti gli elementi decorativi, comprese le 46 xilografie decorative del libro e quelle a colori sulla copertina, sul frontespizio e sui risguardi anteriore e posteriore». E aggiungono: «Anche le illustrazioni, stampate in un marrone molto simile al nero, sono visivamente correlate alle immagini ossessionanti e poetiche dell’ombra della vita di Heym». La stima? € 4.000.

Ma c’è anche una celebre raccolta di vedute veneziane in catalogo, un’edizione dell’Urbs Venetiarum prospectus di Antonio Visentini datata 1742, che riproduce quasi tutti i dipinti del Canaletto eseguiti tra il 1726 e il 1740 (stima: € 20.000). E concludiamo la nostra rassegna con Yali und sein weißes Weib, il volume scritto da Willy Seidel nel 1914 e poi illustrato da Max Pechstein. Una sorta di riadattamento della storia, in realtà, dove Pechstein colloca il racconto in un paradiso tropicale indefinito, tutto disseminato di palme, noci di cocco, figure nude, gusci di conchiglia. «Queste illustrazioni sono solo alcune», spiegano gli esperti, «delle numerose stampe che Pechstein realizzò per il commerciante ed editore di stampe con sede a Berlino Wolfang Gurlitt». La stima, qui, è di € 4200. Appuntamento a Colonia, con oltre 700 titoli per collezionisti neofiti e veterani.

Non solo Picasso. 5 highlights della vendita di Colonia