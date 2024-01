Verdetto finale: Sotheby’s ha totalizzato $ 7,9 miliardi nel 2023

Si sono fatti attendere, ma ora suonano come una sorta di lieto fine. I risultati dell’anno di Sotheby’s – quello passato, s’intende, il 2023 che in molti hanno ribattezzato come “l’anno della normalizzazione” – sono arrivati proprio oggi, 29 gennaio, e hanno rubato l’attenzione con una certa carica di ottimismo. Parlano i numeri: è di $ 7,9 miliardi il verdetto finale. Perfettamente in linea con il traguardo monstre – tanto osannato – del 2022 ($ 8 miliardi); ma anche superiore del 40% ai livelli del 2019, il periodo pre-pandemia. Inevitabile a questo punto il confronto: la competitor Christie’s, a dicembre, aveva dichiarato un totale di $ 6,2 miliardi, mentre Phillips non ha ancora rilasciato i dati ufficiali.

Sguardo al report di Sotheby’s. 515 aste, 55 dipartimenti, due lotti venduti per oltre $ 100 milioni, 73 lotti per oltre $ 1 milione, 10 sedi di vendita di lotti eccezionali. Incluse le auto sportive di RM Sotheby’s, che nel 2022 vedeva assegnare una Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé per il prezzo record di € 135 milioni; ma anche gli immobili, i cimeli sportivi, e ancora vini e alcolici non esattamente quotidiani (proprio nel 2023, la casa d’aste ha annunciato la vendita della collezione di vini più costosa mai passata sotto il martello, quella di Pierre Chen, stima $ 50 milioni). Nella formula del successo di Sotheby’s, senza dubbio anche le aste cross-category, nessun limite di tempo, di luogo, di segmenti (da leggere come: limiti) di appartenza. È il caso di The One, che mette in catalogo il meglio del meglio di qualsiasi settore (la prossima settimana andrà in scena a New York, racchiudendo nello stesso abbraccio le sneakers di Michael Jordan, una cassetta in oro dipinta da Grifo di Tancredi, duecentesca, e un Buddha del XIV secolo da $ 2,5 milioni, ve ne parlavamo qui). Tanti generi per altrettanti generi di collezionisti internazionali. Il risultato? «Una crescita significativa della base di clienti dell’azienda: il numero totale di offerenti nel 2023 è stato un record assoluto, e l’11% in più rispetto al 2022», rivela la maison.

Tra i punti di forza dell’anno da poco volto al termine, senz’altro il segmento Luxury, che ha fatto faville in tutto il globo. Nel 2023, da Sotheby’s, questa categoria ha superato i $ 2 miliardi, con un aumento del numero totale di offerenti del 14% rispetto al 2022 e un record di acquirenti di età inferiore ai 40 e ai 20 anni. Parla Josh Pullan, Global Head of Sotheby’s Luxury Division: «Negli ultimi tre anni, Sotheby’s ha intrapreso un percorso di trasformazione per accrescere la propria presenza nel mercato del lusso di fascia alta». E ancora: «Il lancio di nuove categorie collezionistiche, combinato con esperienze digitali e sul campo, ha ampliato notevolmente il pubblico di Sotheby’s a una nuova e più giovane fascia di collezionisti. Categorie come le automobili, gli orologi, i vini e i liquori hanno beneficiato di forti comunità di collezionisti e rendono queste aste una vera e propria destinazione per i collectors». Non sorprende insomma che il calendario 2024 riporti già in bella vista, per marzo, una vendita cross-category di auto e orologi con sede a Dubai. In concomitanza con Art Dubai, guarda caso.

Ci sono variazioni da una parte all’altra del mondo? La premessa necessaria: il settore Luxury è un fenomeno davvero internazionale. Eppure sì, la casa d’aste ha registrato alcune differenze tra le principali aeree dell’art-market globale: le vendite del lusso negli Stati Uniti, da record, hanno segnato un aumento del 25% rispetto al 2022; in Europa, le stesse vendite sono state le più forti degli ultimi sei anni, con un numero record di offerenti e acquirenti; per chiudere in bellezza, in Asia, i collezionisti hanno rappresentato quasi il 30% del valore totale delle vendite mondiali del lusso. E non finisce qui: un calendario di eventi potenziato ha sostenuto l’incremento dei clienti in Medio Oriente, con un numero record di bidders e acquirenti e un aumento della spesa totale dell’80% rispetto all’anno precedente.

Ma non è solo il lusso a muovere le fila dei risultati di Sotheby’s, e nemmeno la ricerca di opere sempre fresche sul mercato – quelle tendenzialmente accompagnate dalla dicitura “qualità museale”. A fare la parte del leone, nel 2023, sono state anche le tanto acclamate single-owner auctions, le collezioni di un unico proprietario, con 143 vendite di questo tipo, un totale di $ 1,3 miliardi e un aumento del 24% rispetto al 2022. Vedi alla voce: Collezione Fisher Landau, l’incanto più caro dell’anno, che da solo ha portato a casa $ 427 milioni – a partire da quella Femme à la montre di Picasso da $ 139,3 milioni. Ma non ha avuto meno eco l’incanto dedicato alla collezione di Freddie Mercury, preceduto da una super mostra a Londra, che ha chiuso con un totale brillante di $ 50 milioni. E così la Mo Ostin Collection ($ 130 milioni), la Chara Schreyer Collection ($ 118 milioni), la Liu Yiqian and Wang Wei Collection ($ 109 milioni), la Baroque: Masterpieces from The Fisch Davidson Collection ($ 76 milioni). Solo per citare le più altisonanti.

«Queste collezioni», rivela alla stampa Brooke Lampley, Global Chairman and Head of Global Fine Art, Sotheby’s, «non sono semplici accumuli di oggetti, ma vere e proprie storie ed eredità, che testimoniano lo spirito e la visione straordinaria di ciascun collezionista». E specifica: «La maggior parte di queste grandi vendite di singoli proprietari arriva sul mercato con il passaggio da una generazione all’altra. Questa nuova generazione sta intraprendendo la propria carriera di collezionista, il che rende interessanti le conversazioni che ci vedono impegnati a sostenere il loro percorso, ora e in futuro».

Ultima parentesi, le private sales, che hanno superato il miliardo di dollari per il quarto anno consecutivo. Il totale, fragoroso: $ 1,2 miliardi, con un aumento del 7% rispetto al 2022. I 5 reparti più performanti per valore: arte contemporanea, arte impressionista e moderna, arte americana, Old Masters e arte asiatica. I 5 artisti più richiesti: Andy Warhol, Marc Chagall, Jean-Michel Basquiat, Pablo Picasso, Ed Ruscha – li rivelano dalla maison.

Lo sguardo della casa d’aste, adesso, punta dritto al futuro. «Nel 2024», svela Charles F. Stewart, CEO di Sotheby’s, «la nostra impareggiabile esperienza e le nostre conoscenze del mercato globale ci aiuteranno senza dubbio a servire ancora una volta al meglio i nostri clienti, anche se continueremo a espandere il nostro pubblico, a creare nuove esperienze, a dare vita a nuovi spazi fisici e a festeggiare il nostro 280° anno». Tra i grandi, imminenti attesi: una nuova super sede a Hong Kong, poi un nuovo avamposto a Parigi, tra Avenue Matignon and Rue du Faubourg Saint-Honoré – ovviamente strategico. E non sta a guardare New York, che inizierà lo sviluppo della nuova sede nell’iconico Breuer Building di Madison Avenue, ex Whitney Museum. Restiamo collegati.