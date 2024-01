Nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo, un centro espositivo di pura eccellenza apre le porte al pubblico proponendo ogni anno un susseguirsi continuo di suggestive mostre che vedono la moda sempre più protagonista. Molto più di un semplice museo, Palazzo Reale è una residenza storica dallo stile neoclassico, sinonimo di Arte, Cultura e Bellezza. Noto nel mondo per le sue collaborazioni con soggetti dalla pluriennale esperienza, il centro espositivo milanese si conferma per l’ennesima volta vetrina senza eguali di prestigiosi pezzi artistici e non solo. Dal 7 aprile al 31 luglio 2024, Palazzo Reale presenta Dal cuore alle Mani, un percorso espositivo firmato Dolce&Gabbana:promossa dal Comune di Milano, a cura di Florence Müller, la mostra accompagna lo spettatore alla scoperta di tutte quelle tematiche che hanno ispirato il lavoro dei due grandi designer. Artigianato, arte, architettura, design, musica, teatro, l’Italia, le sue tradizioni, la dolce vita. Questi alcuni tra i nuclei toccati dall’esposizione; una serie di elementi che hanno reso la maison una vera eccellenza nel settore moda e lusso.

Il progetto disegnato da Stefano Dolce e Domenico Gabbana parte dal cuore, da cui scaturisce la passione per il mestiere, e procede fino alle mani, strumenti per dare forma concreta a idee astratte. Un viaggio sensuale, non convenzionale, all’insegna del lusso, divertente e rivoluzionario: così potremmo definire la mostra della Maison a Palazzo Reale, un percorso che ci guida nell’universo dell’Alta Moda Dolce&Gabbana fatto di pezzi d’archivio e nuove collezioni. Non mancherà poi un tocco contemporaneo, sapientemente amalgamato con la tradizione artigianale 100% italiana ormai consolidata. A questo proposito, alcuni tra i lavori dei due famosi designer si ritroveranno in dialogo con talentuosi artisti visivi.

Da Milano al mondo: una volta terminato il periodo di apertura nel capoluogo meneghino, la mostra Dal cuore alle Mani sarà protagonista di un tour internazionale, che coinvolgerà alcuni tra i più importanti centri culturali del mondo.