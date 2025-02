Fashion Hub: lo spazio dedicato ai giovani designer a Palazzo Giureconsulti

Camera Nazionale della Moda Italiana sceglie Palazzo Giureconsulti ha inaugurato The Fashion Hub, lo spazio pensato per creare un dialogo tra il pubblico e i giovani designer contemporanei. Situato in piazza Mercanti 2, la mostra è visitabile fino al 2 marzo, dalle 9.30 alle 19. Designers For The Planet, Ensemble: Voices of Seoul, GoMongolia, Special Project, MFW Forward, Educational Talks e Cross Cultural Business Conversations sono le categorie all’interno delle quali i designer hanno portato la loro esperienza e le loro collezioni.

Balenciaga | Shoes from Spain Tribute e Galtrucco. Tessuti Moda Architettura, le due mostre da visitare a Palazzo Morando

Dimora storica situata nel cuore del quadrilatero della moda, Palazzo Morando è la meta ideale per chi volesse fare un salto nel passato. Infatti, in occasione della Fashion Week 2025 il museo ospita la mostra monografica Balenciaga | Shoes from Spain Tribute dedicata al maestro e couturier Cristóbal Balenciaga, aperta fino a domenica 2 marzo. Nelle stanze del Palazzo è possibile ammirare una selezione di abiti provenienti da collezioni sia museali che private. A questi si aggiungono anche una serie di calzature, realizzate per l’occasione da venticinque aziende calzaturiere spagnole. La mostra vuole ripercorrere la storia dello stilista con uno sguardo rivolto verso il futuro.

La mostra, ideata e curata da Javier Echeverría Sola, e promossa dalla Federazione delle Industrie Calzaturiere Spagnole (FICE), è un incontro di due mondi che condividono un impegno comune per l’eccellenza artigianale, la personalizzazione e l’innovazione: da una parte la maestria di Balenciaga nella creazione di abiti sartoriali senza tempo, dall’altra l’abilità e la qualità artigianale delle scarpe spagnole, prodotte dai migliori marchi del settore. Bonaveri, leader nella produzione di manichini di alta qualità, contribuisce a dare vita a questa esposizione, mettendo a disposizione il suo know-how per esporre le creazioni di Balenciaga, come vere e proprie sculture, attraverso manichini che sono il simbolo di altrettanta sartorialità artigianale.

I venticinque abiti di Cristóbal Balenciaga in mostra provengono da collezioni museali come i Musei Cristóbal Balenciaga di Getaria, del Traje di Madrid e del Disseny di Barcelona, e sono esposti su busti Bonaveri della collezione Atelier che rimandano allo stesso approccio sartoriale che ha reso il couturier spagnolo un pioniere della moda. I manichini riescono a mettere in risalto le linee, la silhouette e la forma degli abiti di Balenciaga, riprendendo la sua concezione della moda come arte. L’ingresso è gratuito, tutti i giorni dalle 10 alle 19.30.

Galtrucco a Palazzo Morando

Inoltre all’interno di Palazzo Morando è possibile visitare anche la mostra Galtrucco. Tessuti Moda Architettura, in programma fino al 15 giugno 2025. L’esposizione, che nasce per raccontare la storia dell’attività commerciale Galtrucco dagli anni Venti del ‘900 fino agli inizi del nuovo millennio, è divisa in due diverse sezioni. La prima, dedicata alla comunicazione di Galtrucco attraverso i negozi, le vetrine e la pubblicità (curata da Alessandra Coppa), la seconda, invece, incentrata sui tessuti venduti nei suoi spazi commerciali (curata da Margherita Rosina ed Enrica Morini).

The Creation of a Diva. Four decades of GUESS images, la mostra al Mudec di Milano

Aperta fino al 3 Marzo al Mudec, The Creation of a Diva. Four decades of GUESS images è una rassegna fotografica che celebra i 40 anni della casa di moda ripercorrendo il processo creativo che ha reso inconfondibile la sua estetica. La mostra esplora oltre quattro decenni di storia di Guess, partendo dalla sua fondazione nel 1981. Attraverso fotografie, video e installazioni interattive, i visitatori attraversano un percorso che fonde passato e presente, reinterpretando l’iconico glamour della vecchia Hollywood in chiave contemporanea.

Oltre alla bellezza intramontabile delle fotografie esposte realizzate da grandi fotografi come Ellen Von Unwerth, la mostra propone un’esperienza immersiva grazie a un percorso espositivo arricchito da stanze esperienziali che consentono ai visitatori di vivere da vicino l’universo Guess. Luci, colori e installazioni interattive creano un’atmosfera unica, resa ancora più iconica dall’inconfondibile rosso Guess, che diventa il filo conduttore dell’intera esposizione. L’ingresso è gratuito.

In Y/Our Life, la mostra globale firmata K-Way al Museo della Permanente

Fino al 2 marzo, il Museo della Permanente ospiterà In Y/Our Life, una mostra globale e multidisciplinare organizzata del marchio K-Way per celebrare il suo 60° anniversario. Per l’occasione, gli oggetti diventano protagonisti di opere d’arte, performance e varie espressioni artistiche. K-Way ha infatti invitato a partecipare sia artisti internazionali che i brand passati alla storia per aver creato prodotti iconici e di uso quotidiano. L’obiettivo della mostra è quello di raccontare l’evoluzione di questi marchi nel corso del tempo, riflettendo anche sul loro impatto a livello sia culturale che commerciale.

Milan Loves Seoul, la seconda edizione ospite a Palazzo Bovara

Arrivata alla sua seconda edizione, Milan Loves Seoul è l’evento che avvicina la moda italiana a quella coreana mettendo al primo posto creatività, innovazione e sostenibilità dei giovani designer. Il progetto, che nasce dalla collaborazione tra Ylenia Basagni, Marcella Di Simone e l’agenzia Smart Eventi, rappresenta un’occasione unica per prendere parte ad una esposizione e sfilata organizzate per valorizzare i talenti coreani. L’evento – nato per promuovere lo scambio culturale tra Italia e Corea del Sud – ha come obiettivo principale quello di dare visibilità al variegato mondo dei designer emergenti dei due Paesi.

Il tema di quest’anno, Seoul Sense: sleek fashion, pure beauty, si ispira ai concetti di armonia, rituale e trasformazione, tipici della cultura coreana, con l’intento di esplorare come questi valori si riflettano nelle creazioni di moda e nel mondo del beauty. Sono 14 i fashion brand emergenti selezionati per l’occasione: Troa, Dahna, Tibaeg, Vegan Tiger, Nuria, Riu&Viu, Okiio Lounge, Jeanbach, Finoacinque, Suisuee, Nuosmiq, Sun Daum, Ahhorn e Tripleroot. Ognuno di questi rappresenta un aspetto unico della moda coreana, unendo tradizione e innovazione con una visione moderna del fashion.