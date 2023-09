Svelare il processo creativo. Ecco la nuova fanzine di Bottega Veneta

Novità su carta dalla maison Bottega Veneta. In concomitanza con il lancio della campagna Winter 23, il marchio di lusso presenta una serie di volumi in edizione limitata raccolti in una fanzine, disponibili gratuitamente a partire da settembre in tutti i negozi Bottega Veneta del mondo. Veri e propri oggetti da collezione che raccolgono, stagione dopo stagione, i più eterogenei riferimenti creativi e le narrazioni visive, tutti filtrati attraverso la lente patinata di Bottega Veneta.

Tutto ha inizio a partire dalla collezione Winter 22, la prima realizzata da Matthieu Blazy per la maison, quando il lancio di ogni nuova collezione è stato accompagnato dalla pubblicazione di una fanzine. La fanzine Winter 23, in particolare, sarà divisa in quattro volumi che raccolgono in un’unica storia bozzetti originali e immagini di backstage. Un racconto alternativo del processo creativo di Bottega Antica, dove le mani e le menti di esperti artigiani, designer e artisti contribuiscono al concetto di artigianato in movimento come sforzo collettivo della collezione. Una trasposizione più intima della direzione creativa di Blazy.

Ed ecco il risultato, incredibilmente multiforme: una sfilata di codici, di volumi, di tecniche, di espressioni più o meno inaspettate del caratteristico Intrecciato della maison, con collage e primi piani sui tessuti celebrano la ricchezza di texture e tattilità della collezione. Schizzi originali dello stilista anglo cipriota Hussein Chalayan, commissionati da Blazy, accentuano poi la fluidità e l’energia dei diversi look, mentre immagini inedite della campagna mostrano la maestria e il dinamismo racchiusi in ogni capo prendere parte alla quotidianità. Sono incluse inoltre immagini inedite di Vieni a Vedere, l’installazione site-specific commissionata a Gaetano Pesce e realizzata nel negozio di Bottega Veneta in via Montenapoleone a Milano (ve ne parlavamo in questo articolo, in occasione dell’ultima Milano Design Week).

I quattro volumi sono racchiusi in uno speciale cofanetto stampato con il motivo Stracciatella, ispirato al pavimento della sfilata Winter 23.

Winter 23: sguardo ai 4 volumi della fanzine