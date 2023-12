È stato l’incontro tra due maestri, lo scultore toscano Andrea Roggi e il gioielliere di Hollywood, Martin Katz a far nascere l’opera Energia della Vita, che, da Firenze, si trasferisce ora a Venezia. I maestosi spazi della Scuola Grande di San Rocco saranno la cornice per una mostra curata da Rina dal Canton che inaugurerà il 21 dicembre, organizzata dall’Associazione Culturale Parco della Creatività e dalla Fondazione Archivio Vittorio Cini in collaborazione con l’Associazione Culturale Paolo Rizzi, SKAL Venezia e la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.

La serata di inaugurazione sarà anche l’occasione per assistere ad un concerto di pianoforte di Letizia Michielon, che si terrà attorno alla preziosa installazione in un dialogo tra scultura e musica. L’opera si pone un obiettivo: sfidare il nostro concetto tradizionale di realtà, spingendoci ad esplorare la percezione e la consapevolezza di un mondo nuovo, un mondo connesso dall’empatia e dalla cura verso il prossimo. Non tutto ciò che è prezioso, infatti, è visibile ai nostri occhi, ma dovremmo avere la sensibilità di riconoscere la sua presenza nel nostro vivere quotidiano.

Un interessante lavoro che abbiamo approfondito attraverso le parole dello scultore Andrea Roggi.

Come è nata l’idea di collaborare con Martin Katz per la creazione dell’installazione “Energia della Vita”?

«Ho incontrato Martin Katz durante l’estate grazie a Kelly, la moglie di Martin. Kelly ha avuto modo di conoscere le mie opere durante un soggiorno in Italia ed è rimasta tanto affascinata dalla mia filosofia e dai messaggi che cerco di trasmettere attraverso i miei lavori che ha fortemente voluto che io conoscessi il marito. Durate l’incontro è immediatamente nata una profonda stima reciproca, non solo a livello artistico ma anche umano. Condividendo le nostre esperienze e le nostre idee, siamo entrati istantaneamente in sintonia ed è sorta la volontà di collaborare insieme per creare un’opera d’arte che fosse eco di un profondo messaggio sociale, nonché l’incontro di due arti e due artisti provenienti da contesti tanto diversi.»

Qual è il messaggio che desiderate trasmettere attraverso l’opera?

«Attraverso Energia della Vita intendiamo sfidare il concetto tradizionale di realtà, spingendoci ad esplorare la percezione e la consapevolezza di un mondo nuovo, un mondo connesso dall’empatia e dalla cura verso il prossimo. L’opera intende ispirare l’osservatore a riflettere sul senso della propria vita, a trovare la bellezza nei dettagli e a scoprire la gioia della condivisione. Energia della Vita è, inoltre, una celebrazione della forza vitale che lega tutti gli essere umani e dell’importanza di coltivare la creatività e la passione.»

In che modo le location in cui l’opera è stata esposta, prima Firenze e adesso Venezia, dialogano con l’installazione?

«Palazzo Vecchio, simbolo dell’arte rinascimentale, e la Scuola Grande di San Rocco, dimora del rinomato ciclo di affreschi di Tintoretto, offrono un affascinante contrasto con l’opera, creando un filo conduttore tra passato e presente. Questo connubio tra tradizione e contemporaneità dona ai visitatori una nuova chiave interpretativa sulla continua evoluzione dell’arte.»

Qual è il significato simbolico della sfera gioiello creata da Martin Katz all’interno dell’opera?

«La sfera racchiude in sé il senso dell’Energia della Vita. Si tratta di una continua ed incessante interrogazione sulla natura terrestre e spirituale non solo in riferimento all’essere umano, ma intende rivolgersi al complesso meccanismo che coinvolge quest’ultimo come parte fondamentale di un disegno più grande e non pienamente comprensibile alla sua mente.»

Cosa si può aspettare il pubblico che parteciperà all’inaugurazione della mostra a Venezia nella Scuola Grande di San Rocco?

«L’inaugurazione della mostra a Venezia si preannuncia come un evento alquanto speciale poiché, in seguito alla presentazione dell’opera – alla quale presenzieranno anche Martin Katz, Franco Posocco (Guardian Grando della Scuola Grande di San Rocco), Giovanni Alliata di Montereale (Presidente onorario di AIL Venezia), Bruno Bernardi (Presidente Fondazione Bevilacqua la Masa) e Stefano Cecchetto (Storico dell’Arte) – seguirà un concerto per pianoforte della pianista Letizia Michielon a sostegno dell’Associazione AIL Venezia. Durante l’evento inaugurale, il cui ingresso è gratuito, i partecipanti avranno la possibilità di acquistare le rinomate Stelle di Natale, il cui ricavato sarà interamente devoluto ad AIL Venezia.»